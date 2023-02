Nanešťastie, svoje posledné narodeniny musela stráviť doma v posteli a s horúčkou 39,5 °C. Pre Top Star priznala, že jej jediným darčekom od priateľa boli iba drobnosti a 10 kg ovocia. Po oslavách netúži, no existuje niečo, čo jej radosť urobiť vie. „Mne sa najviac páčia zážitkové darčeky, ktoré si zvykneme dávať so sestrou a švagrom. Napríklad taký pobyt na tenisovom turnaji po celej Európe,“ povedala pre Top Star.



Potešil by herečku aj nejaký adrenalínový zážitok, napríklad bungee jumping? Hoci nevedela, či by to aktuálne zvládla jej chrbtica, s adrenalínom problém rozhodne nemá. „Keď som bola mladšia, bola som za každú somarinu. Letela som v stíhačke a nejaké ‚géčka‘ som tam dala. Kormidlovala som loď a pilotovala lietadlo. No, som troška taký chalan,“ smiala sa.



Herečky Marta Sládečková a Zuzana Tlučková boli dobrými priateľkami ešte pred účinkovaním v Susedoch. Zdroj: EMIL VAŠKO

Kolegovia Zuzka Tlučková a Pavol Topoľský ju zasa darčekom úplne šokovali. Dostala od nich malého rodézskeho ridgebacka. Presne o takého psíka totiž prišla a dlhý čas za ním smútila.









