V markizáckych Extrémnych premenách sa nedávno pustila do boja s kilami Ružena Prvá (46). Dvojnásobná mama odrastených dcér sa vyjedla na 133 kíl. Pripisovala to nešťastiu, mužom a neverám. Zo šou si okrem nového tela odniesla aj vynovený chrup a ukončila nefungujúce manželstvo. A chudnúť jej pomáhala aj manželka Maroša Molnára Zuzana. Prečo?

Ružena má za sebou silný životný príbeh. Prvé manželstvo sa jej rozpadlo, no potom stretla nového partnera a vydala sa druhýkrát. Opäť sa však ocitla v nešťastnom a nefungujúcom manželstve. Manžel ju totiž podvádzal, cez internetové čety si hľadal známosti, k nevere sa jej dokonca priznal. Počas toho ako chudla v šou, sa dvojica rozišla. V Extrémnych premenách sa jej podarilo schudnúť 50 kíl, keď sa dostala na váhu 83 kg. To sa jej však podarilo nielen pod taktovkou Maroša Molnára, ale výnimočne si ju vzala pod „krídla” jeho manželka Zuzana.

Ružena Prvá (46) z Extrémnych premien sa vyjedla na 133 kíl. Zdroj: tv markíza

„Sama by som nikdy nechudla, potrebujem človeka, ktorý ma do toho dokope. Preto som sa prihlásila do šou,” netajila sa Ružena, ktorú však výnimočne trénovala aj Marošova manželka Zuzana. Prečo? „Musí byť aj niečo krajšie na obrazovke (smiech). Ale nie! To človek od začiatku najprv nevedel. Po prvom našom stretnutí v bootcampe som zistil, že Ruženka má aj iné rôzne problémy a usúdili sme, že v bude lepšie, že sa jej bude venovať aj Zuzana, lebo predsa len žena žene v niektorých veciach lepšie rozumie a tiež nemusím zase ja úplne všetko vedieť. Myslím si, že si sadli a bol to dobrý ťah,” vysvetlil nedávno v Teleráne Maroš.

Kondičný tréner Maroš Molnár. Zdroj: TV MARKÍZA

„Maroš robí plány, je toho strojca, no potom na tréningu sa musíte vcítiť do toho človeka, či je v pohode, či mu niečo nie je. Niekedy uberiete, niekedy pridáte, ale Maroš robí plány. A ja som potom bola taký ten worker, ktorý to odmakal s Ruženkou. Musela som dbať na jej zdravotný stav, či bola psychicky naladená na tréning alebo nie. Prispôsobovalo sa to tomu človeku,” prezradila Zuzana Molnárová.

„K tomu, že Zuzana prispôsobovala veľakrát tréning. Povedal by som, že ide o to, že keď prídete na tréning a vyskytne sa niečo doma, prídete s tým, že človek nie je nastavený. A to, čo bolo naplánované, musíte zmeniť a začnete z iného súdka,” hovorí Maroš, ktorý tým naznačil aj to, že tréneri sú niekedy akoby aj psychológovia.

„Mala som s oboma tréningy, ale musím povedať, Maroš, prepáč, že so Zuzkou sa mi trénovalo lepšie, vedeli sme sa porozprávať o takých veciach, o ktorých sa s Marošom nie vždy dalo. Zuzka je viac empatická a Maroš je viac praktickejší,” povedala Ružena, ktorú teraz čaká rozvod s manželom. Extrémne premeny sledujte v stredu o 20.30 hod. na Markíze.



