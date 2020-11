Tvárou Extrémnych premien ste už tretiu sériu. Očakávali ste pred prvou sériou takýto ohromný úspech?

Čiastočne som poznal formát Chrisa Powella. Človek však neočakáva úspech alebo neúspech. Nejdem do niečoho iba na základe úspechu alebo neúspechu. Idem víťaziť. Chcem to urobiť čo najlepšie a keď to tak urobíte, úspech sa musí dostaviť. Je to len o tom, koľko do toho dáte. Keď sto percent, tak sa vám aj vráti sto percent.

Ste s účinkujúcimi v kontakte aj po natáčaní?

Tí, ktorí si držia váhu a na sebe ďalej pracujú, s tými som v kontakte. Tí, ktorí si ju nedokázali udržať, neustriehli si to a znovu prepadli prejedaniu, s tými nie som v kontakte. Nemajú ani chuť byť v kontakte, lebo sa hanbia sami za seba.

Tréner Maroš Molnár s manželkou. Zdroj: TV Markíza

Medzi najvýraznejších ľudí tretej série patrí rozhodne Juraj Kečkeš. Viete vôbec, čo je teraz s ním?

Neviem vôbec, čo s ním je. Pokúšal som sa s ním spojiť, žiaľ, neúspešne. Takže to asi nebude bohviečo.

Počas jeho prvých tréningov to vyzeralo dosť dramaticky, musela byť pri tom aj lekárka. Nemali ste obavy, že by sa mu mohlo niečo stať?

Nemal som strach, pretože pri každom účinkujúcom je v bootcampe prítomný aj zdravotník. Aj keď na základe všetkých testov máme ich výsledky, človek nikdy nevie, čo sa môže prihodiť, a preto musím byť ostražitý. Na základe skúseností však už viem, koľko a kedy môžem na dotyčnú osobu pritlačiť a kedy nie. Aj v tomto prípade som dôveroval svojmu pocitu a trénerskému inštinktu.

