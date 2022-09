Extrémne premeny si podmanili divákov a aj preto sa vracajú na obrazovky Markízy s novými časťami. Diváci sa tak stanú svedkami najväčších a najinšpiratívnejších telesných premien dvanástich Slovákov, ktorých trápi ťažká obezita. Dobrovoľníci si pod vedením profesionálneho trénera Maroša Molnára, nutričného terapeuta a ďalších odborníkov na zdravý životný štýl dali za cieľ schudnúť výraznú časť telesnej hmotnosti počas jedného roka a získať tak druhú šancu na život. Ich výsledkami budú diváci naozaj ohromení.

Galavečer Social Awards Slovakia "SOWA" v Bratislave. Na snímke Maroš Molnár s manželkou. Zdroj: EMIL VAŠKO

Čo ho oslovilo?

Od začiatku šou je jej neodmysliteľnou súčasťou Maroš Molnár, ktorého rukami prešlo viacero športových hviezd. Čím ho znova oslovila ponuka Extrémnych premien? „Súhlasil som preto, že tento projekt je naozaj dobrý v tom, že pomáha ľuďom. Môžem v ňom zúročiť vedomosti a skúsenosti, ktoré som doteraz nadobudol. Projekt navyše pomáha ukázať ostatným, že schudnúť sa naozaj dá. Nezáleží na tom, kto má akú váhu alebo obmedzenie. Vždy sa dá nájsť spôsob, ako schudnúť a začať žiť zdravší život. Projekt má zmysel a môže mnohým ľuďom na Slovensku pomôcť alebo namotivovať ich k tvrdej práci,” hovorí Molnár, ktorého popularita síce išla vďaka šou raketovo hore, ale na druhej strane sa musel vzdať niektorých tréningov so známymi športovcami.

„Som profesionálny tréner, mal som a naďalej mám veľa športovcov a svojich klientov. Bohužiaľ, deň má len 24 hodín a človek 24 hodín robiť nemôže. Pokiaľ som nezačal robiť Extrémne premeny, mal som stále veľa práce. Bol som možno známejší pred športovým publikom ako medzi bežnými ľuďmi, ktorí sa nezaujímali o šport. Skôr by som povedal, že pre Extrémne premeny som musel znížiť stavy športovcov. Aktuálne mám pod sebou pár vrcholových športovcov, aby som dokázal zvládnuť prácu, normálne fungovanie a televíziu,“ prezrádza Maroš, ktorého zverenkyňou je aj slovinská tenistka Kaja Juvan.

Extrémne premeny sú srdcovka

Molnár zároveň dodáva, že premeny sú jeho srdcovkou, a tak finančná stránka nehrá až takú veľkú rolu. „Neviem posúdiť, či je to lukratívny príjem. Osobne si predstavujem iný lukratívny príjem (smiech). Za hodiny, ktoré strávim natáčaním v priebehu roka, a za stopercentnú zodpovednosť za 12 obéznych ľudí. Ak by som to mal preložiť do trénerskej reči, aktuálne trénujem profesionálnu tenisovú hráčku Kaju Juvan. Ak by som s ňou odrobil toľko dní a hodín, ktoré strávim na tomto projekte, zarobím omnoho viac. Teda nejde tu o peniaze, ale o projekt ako taký. Samozrejme, musíte dostať nejaké peniaze, za ktoré ste ochotní pracovať, aby ste mohli fungovať tým, že odstavíte niektorých „svojich“ ľudí. Teda pomoc je prioritná a sekundárna vec sú peniaze. Ak by som sa na prácu pozeral len cez peniaze, stratil by som k nej lásku. To sa mi pred mnohými rokmi stalo a to už zažiť nechcem,“ netají sa.

Na čo sa teší

A na čo sa známy tréner najviac teší v tejto sérii? „Vždy sa neuveriteľne teším na začiatok Extrémnych premien a nových ľudí. Potom sa zasa teším, že sa to už skončí a budem si môcť zasa vydýchnuť, pretože je toho strašne veľa a som unavený. A zasa, keď sa to skončí, tak o mesiac nato verím, že Extrémne premeny budú pokračovať a zasa prídu noví ľudia, nové výzvy, nové zaujímavé veci, nové hľadanie riešení. Je to taký začarovaný kruh. Vždy, keď niečo dosiahnete a ste v tom celý rok, po čase toho máte dosť, tešíte sa, že to odklepnete a všetci dosiahnu to, čo dosiahnuť chceli. Potom dúfate, že to bude znovu pokračovať, znovu sa na to tešíte. Je to v podstate taká vaša droga,“ dodáva.