Maroš Kramár (61) je vždy zárukou dobrej zábavy a inak to nebolo ani v pondelok v závere Inkognita. Herec vytiahol pikantnú príhodu svojej priateľky.

Kramár sa pred 1,5 rokom rozviedol s manželkou Natašou a začal žiť s mladšou partnerkou Inou. „Keď som sa presťahoval do 1-izbového bytíku, moja priateľka povedala, ja som išiel do divadla, že ona všetko umyje. Čistila aj vstupné dvere. Bola len v gatkách. A ako umývala dvere zvonku, zabuchla ich. V dome, kde sme nikoho nepoznali, boli sme tam iba dva dni, zostala iba v gatkách s handričkou, ale s veľkými prsami,“smial sa Kramár a znázornil, ako chodila klopať na dvere, aby jej pomohli. "Viete si to predstaviť?“opýtal sa Maroš.

Tajným hosťom v Inkognite bola Kramárova dcéra Tamara. Zdroj: tv joj

„Viem, aj si to predstavujem,“zareagoval Hudák. „Chodila po chodbe, že dobrý deň, my tu bývame, úplne nahá. Teda v gatkách,“ zakončil vtipnú príhodu herec.