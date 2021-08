Seriál sa začína dnes večer už svojou siedmou sériou. Deti sa vracajú do školy a učiteľ Edo (Dávid Hartl) navrhne, aby si urobili v škole Deň povolaní, kde rodičia odprezentujú, čo robia. Nedopadne to však tak, ako to učiteľ plánoval.

Herci zo seriálu Oteckovia Zdroj: TV Markíza

Vznikne veľká roztržka oteckov a hádka o tom, koho povolanie je dôležitejšie a náročnejšie. Edo im preto navrhne, aby si na nejaký čas medzi sebou štyria oteckovia povolania vymenili. A tak bude z veterinára majiteľ pizzerie, z inštalatéra právnik, z majiteľa pizzerie veterinár a z právnika inštalatér. Ako to celé dopade, uvidíte dnes večer na Markíze.