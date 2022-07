Snom Adama Bardyho nikdy nebolo herectvo. Je totiž vojak z povolania a členom čestnej stráže prezidentky SR Zuzany Čaputovej. „Som veliteľom čaty čestnej stráže. Našou úlohou je organizácia štátnych protokolárnych akcií, ceremónií, ktorých súčasťou je pani prezidentka. V rámci jej pracovného programu vykonávame tiež čestné stráženie, zúčastňujeme sa pri návštevách prezidentov iných krajín a v zahraničí. Robíme všetko, čo je spojené s klasickou vojenčinou, s tým rozdielom, že jednou s našich hlavných úloh je sprevádzanie pani prezidentky a organizovanie štátnych protokolárnych akcií,” vyjadril sa v minulosti Bardy pre týždenník Život.

Napriek tomu, že prácu u prezidentky miluje, podľa našich informácií sa mu to u nej kráti. „Adam v čestnej stráži Zuzany Čaputovej končí. Malo by to byť už ku koncu júla,” dozvedeli sme sa zo zdroja z jeho blízkeho okolia. To nedávno potvrdil aj zdroj týždenníka PLUS 7 DNÍ. „Má toho toľko, že niekedy nestíha všetko zosúladiť. Neplní si všetky povinnosti, venuje sa viac umeleckej činnosti, za ktorú berie honorár.“ Keď sme však oslovili Bardyho, tvrdil, že sa nikam nechystá. „Áno? Tak o tom nič neviem. Stále som tu. Práve ste ma prichytili v práci,” povedal nám Adam, z ktorého hlasu bolo cítiť, že sme ho otázkou „zaskočili”. „Od koho to máte? Neviem vám potvrdiť túto informáciu. Všetko sa rozhodne, ale nemám žiadnu potvrdenú informáciu a ako hovorím, pristihli ste ma teraz v práci. Vôbec som nepovedal, že opúšťam túto prácu. Nie je nič isté, ani nič nepotvrdzujem. Stále som členom čestnej stráže prezidenta SR,” zahmlieval.



Oslovili sme preto tlačové oddelenie pani prezidentky, ktoré nám našu informáciu potvrdilo: “Adam Bardy končí v Čestnej stráži prezidentky SR k 31. 7. 2022. Službu v čestnej stráži ukončil na vlastnú žiadosť.” Že by to urobil práve preto, že s ním má Markíza od septembra nejaké väčšie plány? „Adam Bardy bude súčasťou aj druhej série seriálového hitu Druhá šanca. Jeho účinkovanie v ďalších projektoch Markízy nie je v budúcnosti vylúčené. To, či ukončí svoju kariéru ako profesionálny vojak, je jeho osobné rozhodnutie,” napísali nám zo Záhorskej.



Televíznu kariéru si rozbehol vďaka seriálu Pán profesor



Adam je úspešný model, ktorý sa pýši titulom Najkrajší Slovák roku 2014. Život sa mu však zmenil v momente, ako ho Markíza obsadila do seriálu Pán profesor. Síce sa predtým herectvu vôbec nevenoval, mimoriadne sa v tom našiel a Markíza jeho talent využila aj ďalej. Obsadila ho do seriálu Druhá šanca a zahviezdil aj v šou Let´s Dance. Dokonca sa prebojoval až do finále. S manželkou, modelkou Bibianou Bardy, sa v októbri 2021 stali rodičmi syna Alana (9 mes.). Tréningy musel stíhať popri svojej práci herca a práci v prezidentskom paláci.



V seriáli Pán profesor hrajú aj títo štyria fešáci, ktorí pracujú vo svetovom modelingu. Zľava Adam Bárdy, Andrej Halaša, Krištof Králik a Filip Hinca. Zdroj: TV JOJ

