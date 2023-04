Docentovi Hormónovi a inžinierovi Vagimírovi (Alexander Štrba a Mário Gotti) bez okolkov opísala svoju prvú sexuálnu skúsenosť. „Prišlo to na konci 15-ky a bolo to u mňa doma. Ja som ani nevedela, že to vlastne je. Nemala som žiadnu osvetu a išla som do toho naplno, že to dám. Pamätám si, že som ležala, mala som Barbie hodiny na stene a na skrini plagáty Justina Biebera," začala.



Bývalá farmárka Bejba Rusnáková aktuálne bojuje o srdce Tomáša Tarra v markizáckej Ruži pre nevestu. Zdroj: Instagram/bejba99

„Vôbec som si to neužívala, po prvé ma to trocha bolelo a on fučal ako rýchlik a ja som iba ležala, že hmm, tak toto je to. Predstavovala som si to inak, takže to nebola dobrá skúsenosť," priznala Bejba. Moderátori boli zvedaví aj vo veciach masturbácie.



„To bola skúsenosť po prvom sexe. Ja som sa doteraz neurobila tak, že by som si tam niečo strčila sama, nikdy. Iba keď to urobil niekto iný. Prsty alebo vibrátor, proste si to tam neviem dať. Robím sa vibrátorom, ale na klitorise, mám klitoriálny orgazmus."



Priamy prenos Let's Dance: Na snímke Bejba Rusnáková zo šou Ruža pre nevestu. Zdroj: tv markíza

Nezabudlo sa ani na obľúbené polohy. „Asi na štyroch, keď som dole alebo z boku. To sú také moje tri ,favority'. Naopak, neznášam byť hore a čo sa týka análu, tak to vôbec, ešte som to neskúšala," dodala.