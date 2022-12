Moderátorka Zuzana Čimová (28) a známy komik Fero Joke (33) prijali pozvanie do Telerána, kde obaja pred kamerami priznali vážne psychické problémy. V ich prípadoch to však nebolo prvý raz, no aktuálne prišli o tejto téme opäť hovoriť v živom vysielaní, aby poukázali na čoraz častejšie problémy duševného zdravia. A obaja si veru prešli doslova peklom.

Prvý december bol Deň s Nadáciou Markíza, počas ktorého sa v televízii snažili zlepšiť dostupnosť psychologickej pomoci pre deti. Tejto tematike bolo venované aj Teleráno, kde boli hosťami Lucia Mokráňová, ale aj Zuzana Čimová a známy komik Fero Joke. Obaja otvorene priznali, že chodia na terapie k psychológovi, ktoré im pomáhajú vyrovnávať sa s ťažkými obdobiami. Brunetka o problémoch prvýkrát prehovorila počas nedávnej návštevy Telerána a teraz znova opísala problémy.

Zuzana Čimová Zdroj: tv markíza



Jedna z tvárí Televíznych novín vyhľadala odbornú pomoc po tom, čo zažila syndróm vyhorenia. Ako hovorí, všetko chcela robiť na 200 % a ďalej už nevládala. „Aj mladý človek sa môže prepracovať a vyhorieť. Dá sa to, potvrdzujem to na základe vlastnej skúsenosti. V mojom prípade to vyústilo do stavov úzkosti, a tak som započala hlbšie riešenie svojho duševného zdravia,“ prezradila otvorene v Teleráne. Moderátorka priblížila, že nedokázala povedať nie, zanedbávala relax a sústredila sa len na výkon. „Cítila som sa zle. Môj výkon vždy musel byť 200-percentný, a tak sa tie veci nakumulovali a potom to buchlo! Musela som vyhľadať pomoc,” pokračovala.

„Pre mňa bol zásadný moment, keď som pochopila seba, terapie u mňa stále trvajú. Bola to dlhá cesta, viac ako rok! Dôležité je zotrvať v terapiách, je to v poriadku, keď človek potrebuje pomoc a otvorene o tom hovorí,” prízvukuje brunetka. S jej slovami súhlasil aj komik Fero Joke. „Paradoxne, ľudia si myslia, že keď si komik, tak aj v súkromnom živote zabávaš okolie aj seba. Vôbec to tak nie je. Ľudia, ktorí robia túto prácu, majú často depresie a úzkosti. Ja som dokonca vyhľadal psychiatra, nehanbím sa za to. Mal som stredne ťažké depresie. Nevedel som ani vstať z postele, preplakal som celé ráno, nevedel som sa umyť a fungovať ako bežný človek. Bola to kombinácia vyhorenia a ďalších vecí. Skôr som siahal po skratkách ako alkohol a veľa cigariet, ale ďakujem psychiatrovi, že mi pomohol,“ prekvapil Fero Joke.

„Keď už som meškal do práce, tak som sa asi po pol roku odhodlal zavolať pomoc. Nepočúval som rady kamarátov, myslel som si, že si pomôžem sám. Raz som si príliš vypil v lietadle a nebol som príčetný a potom som si povedal a dosť! Skončil som s alkoholom a vyhľadal terapie,” dodal známy komik, ktorý po čase zmenil správanie aj k sebe samému, čo mu výrazne pomohlo.