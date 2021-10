Kým v jarnom špeciálnom vydaní šou Tvoja MINI tvár znie povedome súťažili detské hviezdy alebo deti osobností, teraz sa divákom predstavia deti z ľudu, ktoré vzišli z kastingu. Záujem prejavili tisíce detí z celého Slovenska. O ich postupe rozhodoval režisér Pepe Majeský.

Máj 2021: Špeciálne detské kolo Tvojej tváre. Zdroj: tv markíza

Súťažiacim sa budú počas šou venovať osobní mentori z radov populárnych tvárí Markízy. Deťom nahradia hereckého kouča, budú však aj ich veľkou podporou počas tréningov a samotného vystúpenia. Túto zodpovednú úlohu na seba vzali obľúbení herci zo seriálového hitu Oteckovia Marek Fašiang a Jana Kovalčíková, herečka Ivana Kuxová, tohtoročný víťaz Tvojej tváre Martin Klinčúch, Viktor Vincze, Mária Čírová a komik Fero Joke.

A prečo sa rozhodli prijať ponuku byť súčasťou šou Tvoja MINI tvár znie povedome? „Presvedčilo ma to, že som v tejto šou akoby čiastočne odrástol. Myslím si, že práve účinkovanie v prvej sérii bol ten moment, keď som sa dostal na pomyselnú divácku mapu. Vnímal som to ako istý míľnik v mojom živote. Kedykoľvek sa sem vrátim z akéhokoľvek dôvodu vrátane mentorovania, tak sa z toho veľmi teším,“ hovorí Vincze.

„Presvedčil ma samotný formát tejto súťaže. Vedel som, že keďže je to šou plná detí, tak to bude milé a príjemné, čo aj samotný priebeh potvrdzuje,“ vysvetľuje herec Marek Fašiang. „Pretože ma hrozne baví sledovať nové talenty, ktoré sú na Slovensku. Povedala som si, že to pre mňa nebude také stresujúce, keďže nebudem musieť vystupovať. A zároveň som sa tešila aj na to, že budem môcť niekomu poradiť a povedať pár milých slov,“ pridáva sa herečka Janka Kovalčíková. „Ponuku som prijal, lebo túto šou milujem. Milujem učiť deti, spievať, tancovať a baviť sa,“ dodáva populárny komik Fero Joke. Už teraz sa je na čo tešiť vrátane hviezdnej poroty, v ktorej sa predstaví aj Zlatica Puškárová.

