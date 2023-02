Dej novej detektívky sa odohráva v 50. rokoch minulého storočia v tichom mestečku Grantchester, ktoré sa nachádza pár kilometrov od Cambridge. Hlavným hrdinom je trochu nekonvenčný anglikánsky vikár Sidney Chambers (James Norton) – mladý, veľmi príťažlivý a beznádejne zamilovaný do zasnúbenej ženy a jazzu.

Dej novej detektívky sa odohráva v 50. rokoch minulého storočia v tichom mestečku Grantchester, ktoré sa nachádza pár kilometrov od Cambridge. Zdroj: tv markíza

Po tom, čo si ako elitný vojak prešiel peklom 2. svetovej vojny, trpí posttraumatickým syndrómom a azda aj preto holduje whisky viac, ako by sa na duchovného patrilo. Okrem toho je obdarený talentom rozpletať aj najzamotanejšie kriminálne záhady a v záujme odhalenia páchateľov neváha porušiť nejedno prikázanie. Jeho partnerom pri vyšetrovaniach (aj popíjaní) sa po počiatočných nezhodách stane miestny policajný inšpektor Geordie Keating (Robson Green).

Reálny predobraz

Grantchester vás prenesie do čias, keď sa 2. svetová vojna práve skončila, Alžbeta II. bola novou britskou kráľovnou, stále platil trest smrti, homosexualita bola nezákonná a miestny vikár bol pilierom komunity. James Runcie vytvoril postavu Sidneyho Chambersa ako poctu svojmu zosnulému otcovi, lordovi Runciemu, ktorý bol v 80. rokoch arcibiskupom z Canterbury. Rovnako ako Sidney, aj starší Runcie bol vojnovým hrdinom predtým, ako vstúpil do služby a stal sa súcitným a láskavým farárom. Žiaľ, nikdy sa nevenoval riešeniu zločinov. Seriál Grantchester tento nedostatok napravil.

Ich prvý spoločný prípad

Všetko sa to začína smutnou, no predvídateľnou samovraždou. Teda aspoň na prvý pohľad. Právnik Stephen Staunton v neďalekom Cambridgei pije prvú ligu a je až po krk zadlžený. Raz neskoro v noci obráti starý služobný revolver proti sebe a zanechá za sebou krvou postriekaný list na rozlúčku a smútiacu vdovu. Podľa Geordieho, prepracovaného policajného inšpektora, ktorý je zodpovedný za vyšetrovanie, ide o jasnú samovraždu.

Dej novej detektívky sa odohráva v 50. rokoch minulého storočia v tichom mestečku Grantchester, ktoré sa nachádza pár kilometrov od Cambridge. Zdroj: tv markíza

Ľudia sa však vikárovi zveria aj s vecami, ktoré nikdy nepovedia polícii – a tak Sidney nadobudne podozrenie, že v skutočnosti ide o vraždu. Jeho prvou prekážkou je presvedčiť Geordieho, že za Stauntonovou smrťou je viac, než sa na prvý pohľad zdá. Našťastie, duchovného a policajta spájajú ich služba vo vojne, láska k popíjaniu v krčme a súťaživosť – v tomto prípade vášeň pre hru Backgammon. Je to začiatok krásneho priateľstva, ktoré Sidneyho a Geordieho prevedie sériou náročných prípadov a odhalí temnú stránku Anglicka zo začiatku 50. rokov – žiarlivosť, predsudky, triedne konflikty a spaľujúcu vášeň.

Markiza krimi Zdroj: TV Markíza

Odvážny a úspešný seriál

Grantchester je veľmi odvážny seriál, ktorý prepája duchovnú sféru s nástrahami svetského bytia a nevyhýba sa ani kontroverzným témam vrátane homosexuality medzi duchovnými. Geordieho drsný metodický prístup k policajnej práci sa dobre dopĺňa so Sidneyho intuitívnejšími metódami získavania informácií od svedkov a podozrivých. Táto nevšedná dvojica si získala divácke srdcia a seriál sa teší obrovskému úspechu. Od roku 2014 vzniklo sedem sérií a celkovo 45 epizód, tento rok sa v domovskej Veľkej Británii dostane na obrazovky televízie ITV už ôsma sezóna.

Takmer sa stal skutočným kňazom

Úlohy vikára Sidneyho Chambersa sa ujal anglický herec James Norton (37), ktorého sme mohli vidieť napríklad v remaku Hráčov so smrťou či vo filme Malé ženy. Za mimoriadne presvedčivé stvárnenie psychopatického kriminálnika Tommyho Leeho Roycea v seriáli Šťastné údolie bol v roku 2015 nominovaný na cenu BAFTA za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.

Zaujímavé je, že James Norton najprv navštevoval katolícku internátnu školu a potom vyštudoval teológiu na univerzite v Cambridgei. Svojou rolou sa tak vlastne vracia na „miesto činu“. Napriek tomu sa nepovažuje za veriaceho. „Samozrejme, že mám vzťah k náboženstvu, pretože som chodil do katolíckej školy a študoval teológiu. Nemôžem sa však nazvať veriacim – no určite ma to fascinuje a budem v tomto skúmaní samého seba pokračovať,“ povedal. Táto osobná skúsenosť mu však rozhodne pomohla získať rolu vikára v seriáli Grantchester.

A aby toho nebolo dosť, šušká sa, že James Norton je jedným z kandidátov, ktorí by mohli po Danielovi Craigovi prevziať rolu agenta 007. „Je rozhodne lichotivé, že sa o mne hovorí ako o možnom novom Jamesovi Bondovi,“ priznal bez ďalších konkrétností. Od roku 2018 je vo vzťahu s britskou herečkou a modelkou Imogen Poots (33), v roku 2022 sa zasnúbili. Grantchester uvidia diváci od 26. februára 2023 každú sobotu a nedeľu o 17.00 hod. na Markíza KRIMI.