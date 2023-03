Sexi Bronislave (30) a hviezde telenoviel Mariovi Cimarrovi (51) sa koncom augusta minulého roka narodila dcérka Briana. Šťastná rodinka teraz pre Let´s Dance trávi kopu času na Slovensku a bývalá misska svojho drahého každú nedeľu podporuje v hľadisku. No tentoraz mal čo robiť, aby sa sústredil na tanec a nie na jej dráždivý outfit.

Broňa síce minulý rok v auguste rodila, no keď sa na ňu pozriete, iba máloktorí z vás by tomu verili. Postavičku má ako tínedžerka. A je si toho patrične vedomá! Na tretí priamy prenos si na seba nahodila dráždivý kratučký čipkovaný overal, rukavičky a na nohách mala obuté vysokánske čierne čižmy.



Broňa svojho snúbenca podporuje od prvého kola tanečnej súťaže. Zdroj: Instagram/bronigregus

Keď ju zamilovaný Kubánec zbadal v momente, ako vyšiel na parket, klobúk dole, že sa vedel sústrediť na svoj výkon. Po dotancovaní mu však istotne oči zabiehali aj na miesto, kde sedela jeho sexi snúbenica. Vo vzduchu sú momentálne špekulácie aj o ich svadbe, ktorú museli v období covidu zrušiť. Uskutočniť by sa mala už v krátkom čase, no nik z dvojice zatiaľ neprezradil detaily. Bude na Slovensku? „Uvidíme, moja predstava ideálnej svadby sú Benátky, ale na Slovensku máme tiež krásne kaštiele. No, nechajte sa prekvapiť”, povedala Markíze Broňa.









