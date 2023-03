Tanečníci z Let's Dance každý deň poctivo zarezávajú na tréningoch, aby v nedeľu počas živého prenosu predviedli čo najlepší výkon. Nám sa podarilo zastihnúť hviezdu Skrytej vášne Maria Cimarra (51), ako si to mieri do tanečnej školy. V civile s kapucňou na hlave by ste ho asi iba sotva spoznali. A nebol jediný, na ktorého sme v ten deň natrafili.

Hviezda telenovely Skrytá vášeň Mario Cimarro už zopár týždňov trávi čas na Slovensku pre nablýskanú šou Let's Dance. Spoločnosť mu robí aj snúbenica, bývalá misska Broňa Gregušová s ich dcérkou Brianou (6 mes.). V súťaži sa pretancoval do 4. kola, ktoré ho čaká už túto nedeľu. A ako každý týždeň, aj tento poctivo maká na novej choreografii. Nám sa Cimarra podarilo zastihnúť, ako v utorok popoludní zavítal do tanečnej školy v bratislavskej Petržalke, kde okrem neho trénujú aj ďalší súťažiaci.

Mario Cimarro s novou partnerkou Vanseou Indrovou tancovali paso doble z filmu Desperado. Zdroj: TV Markíza

Mario dorazil krátko pred 15. hodinou v čiernej bunde, v pohodlných teplákoch rovnakej farby, čiernych teniskách a na hlave mal kapucňu. Ak ste si mysleli, že v civile chodí nahodený v luxusných „obrendovaných handrách”, ste na omyle. Keby išiel v ten deň okolo vás, možno by ste si ani nevšimli, že je to slávny Juan Reyes. Presne po dvoch hodinách si to namieril z tréningu domov. Zatiaľ čo počas príchodu do tanečnej školy sa maskoval v kapucni, keď odchádzal, už ju mal dole a vetral si svoju dlhú hrivu.

Približne v rovnakom čase trénovali v Petržalke aj tanečník Vilda Šír s Jankou Kovalčíkovou či nováčik šou, moderátor Počasia v Teleráne, Vratko Sirági s tanečnou partnerkou Annou Riebauerovou. Naopak, ešte v doobedňajších hodinách dorazil do tanečnej haly manželský párik Ivana a Marián Gáboríkovci, ktorý ešte pred samotným tréningom, ako sme sa dozvedeli zo zákulisia šou, nakrúcali dokrútky.

Po nej nacvičovali aktuálnu choreografiu, kde ich dokonca prišli podporiť aj Mariánovi rodičia. Keď dotancovali, všetci spoločne krátko pred 15. hodinou opustili budovu. Najprv vyšla von Ivana s hokejistovou mamou, na pleci mala hriešne drahú tašku značky Louis Vuitton a po nich Marián so svojím otcom Pavlom. Nasadli do luxusného auta a vyrazili smer Trenčín, kde na nich už čakali milované dcérky Bella a Leia.



