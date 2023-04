Hoci sa všetci opäť snažili, ako mohli, jeden pár musel znova v nedeľu večer vypadnúť. Diváci tentoraz SMS hlasmi najmenej podporili kubánsku hviezdu Maria Cimarra. Ten už po prvom kole viacerých prekvapil tým, že na parkete mu to veľmi nejde, no diváci ho v súťaži držali až do 6. kola. Napriek tomu, že porota mu nedávala lichotivé hodnotenia a každým kolom si od nej vyslúžil nízke bodové hodnotenie a, naopak, často chválila „drevo“ Borisa Valábika, fanúšikovia boli na jeho strane. No Mario mal aj veľa odporcov, ktorí nechápali, ako sa od kola ku kolu dostáva ďalej napriek slabučkým, nepresvedčivým výkonom.

Mario Cimarro tancoval v 6. kole tango. Zdroj: TV MARKÍZA

Cimarro tak čelil verejnej kritike zo strany divákov, prečo je stále v hre, keď na to jednoducho nemá. Viacerí mali aj ten názor, že možno i kvôli nemu vypadla z hry dobrá tanečníčka, herečka Helena Krajčiová. Divácke SMS hlasovanie však hovorilo niečo iné a kubánska hviezda sa pretancovala, možno na mnohých prekvapenie, až do 6. kola, kde Mario zatancoval tango, ktoré sa mu stalo osudným, rovnako aj spoločný ľudový tanec, kde išiel kroky naopak. Adelu však zaujal už len tým, ako pekne mu pristal kroj. Porotu ale opäť nepresvedčil svojím výkonom a tá, naopak, znova chválila "dreveného" Valábika. A toto poriadne nasrdilo aj divákov.

"Porota ho hovadí a pritom o nič horšie netancoval ako Valábik, ale toho budú vychvaľovať ako sa zlepšuje (smiech). Mario mal pri tanci aspoň výraz. Och joj," reagovala diváčka Mária na markizákcom Instagrame pod fotkou vypadnutého Cimarra s Vanesou. "Porota kde mohla, tam mu nakladala! Ale potom prečo vychvaľovali Valábika?" hromžila Božka. "Každým kolom je lepší a lepší, ale to, ako ho hodnotí porota, že mu v kuse dávajú len 18 bodov, je dosť divné! Ani o bod viac a popritom tancuje o málo lepšie ako Valábik," reagovala diváčka Kristína. "Škoda , nebol najlepší tanečník. To je pravda. Ale snažil sa, aj na svoj vek, bol tam najstarší, veľmi sa snažil. A ten kroj mu veľmi pristal," napísala istá Danuška.