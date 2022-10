Onedlho uplynie presne rok od smrti legendy Mekyho Žbirku († 69). Spevák by o pár dní dovŕšil okrúhlu 70-ku a pri tejto príležitosti jeho milovaná manželka Katka (55) zorganizovala spomienkový koncert. Na ňom vystúpila aj Marika Gombitová (66). No keď ju fanúšikovia zbadali, neverili vlastným očiam.

Mekyho Žbirku si prišlo uctiť a zablahoželať mu do neba k jeho nedožitým 70. narodeninám, ktoré by oslávil v piatok 21. októbra 2022, veľké množstvo jeho kolegov a blízkych kamarátov. Hviezdou večera bola aj speváčka a blízka kamarátka Mekyho Marika Gombitová.

Tá zaspievala dueto s Mekyho synom „Nespáľme to krásne v nás“.

David Žbirka a Marika Gombitová na koncerte k nedožitým 70. narodeninám Mekyho Žbirku. Zdroj: facebook/marikagombitovaofficial

Legendárna speváčka sa pred divákmi predviedla po 4 rokoch. Keď sa objavila na pódiu, viacerým doslova vyrazila dych. Mala viditeľne zväčšené pery a akoby aj výplne v lícach. Mnohí sa zhodli, že sa na seba už ani nepodobá. O štyri roky však Marika oslávi okrúhlu 70-ku a zrejme si povedala, že prišiel čas trochu sa dať omladiť. V súčasnosti už nejde o nič neobvyklé.



