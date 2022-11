Pri výbere piesní jej pomohli fanúšikovia. „Bolo naozaj náročné zostaviť program, pretože všetky moje skladby sú mi veľmi blízke. Pomohli mi želania fanúšikov,” priznala Marika.

Po jej vystúpení na pocte Mekymu Žbirkovi sa však rozpútali vášnivé debaty o tom, či má napichané pery a lícne výplne. Marika to poprela. „Asi som sa v zákulisí so všetkými kolegami príliš vybozkávala, z čoho mi natiekli pery a vyzerali väčšie, než v skutočnosti sú," povedala vtedy pre český Rytmus života a akýkoľvek zásah plastického chirurga poprela: „Nemám žiadne lícne výplne. Pred koncertom som strávila dvadsať minút u kozmetičky, ktorá mi ošetrila aj pery. To je všetko," uzavrela háklivú debatu. Či išlo len o zásah šikovnej maskérky, posúďte sami.



Prečítajte si tiež: