Športová moderátorka Marianna Ďurianová strávila začiatok roka na lyžovačke v Taliansku, kde bola aj so synom Romanom (10). Ten je vášnivý snoubordista. „Áno, môj syn je veľmi aktívny športovec vo všetkých ohľadoch, snažím sa mu nejako prispôsobiť, ale musím sa priznať, že som skôr taký servis pod kopcom, čiže som taká mama, čo čaká s termoskou a teplým čajom a nejakým občerstvením, aby mu to dodalo energiu,” prezradila nám Ďurianová, ktorá ešte donedávna tiež lyžovala. Blondínka však s týmto športom definitívne skoncovala a na lyže sa už zrejme nikdy nepostaví.

Syn Ďurianovej má na snowboarde svoje iniciálky. Zdroj: Instagram Marianna Ďurianová

„Musím povedať, že som pred pár rokmi prestala lyžovať, lebo sa jednoducho bojím rýchlosti a zistila som, resp. som si to tak sama v sebe vyhodnotila, že asi bude lepšie, keď nebudem príliš riskovať,” priznala nám Marianna. Akoby vopred tušila nešťastie. Nebojí sa teraz o syna, keď jej 10-ročný Roman tak rád snouborduje?

„O syna sa, samozrejme, neustále bojím, ale nechcem na neho prenášať nejaké strachy, lebo je to pre tie deti veľmi obmedzujúce a limitujúce,” zamyslela sa Marianna, ktorá súcíti s pozostalým rodiny chlapčeka Alexa. „Pochopiteľne, že to vo mne zanechalo silnú myšlienku v tom, či je to bezpečné. Ale čo je dnes bezpečné, povedzme si?! Každé ráno, keď sadáme do auta, tak riskujeme. Takže snažím sa vytvárať také podmienky, aby to riziko bolo čo najmenšie, ale, žiaľ, nevieme v niektorých situáciách ovplyvniť ten daný moment,” dodala.



