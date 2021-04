Martina Jančeková – Ranné správy o 7.00

Ako bude vyzerať vaša tohtoročná Veľká Noc?

Moja tohtoročná Veľká noc bude úplne iná ako sviatky pred rokmi, ale zároveň rovnaká ako v roku minulom. Často sme veľkonočné prázdniny využívali na cestovanie k moru, do hôr alebo len tak na potulky po zaujímavých miestach a pamiatkach. Teraz budem vďačná, ak ich prežijeme všetci doma v zdraví a spolu. Určite, ak to bude len trošku možné, pôjdeme do prírody, aspoň po okolitých kopcoch. A voľný čas vyplníme dobrou knihou alebo filmom.

Aké tradície dodržiavate?

Tradície síce máme radi, ale veľkonočná šibačka ani oblievanie vodou u nás nebýva… a kraslice kupujem iba na ozdobu. Ale s dcérou veľmi rady pečieme, takže v tomto smere si sviatky určite vychutnáme – plánujeme barančeka v novej forme a gaštanovú tortu, tá u nás patrí k Vianociam aj k Veľkej noci, narodeninám, oslavám, je to taký rodinný poklad.

Oľga Konečná – športová redaktorka

Ako bude vyzerať vaša tohtoročná Veľká Noc?

Naša Veľká noc bude pre lockdown iná ako zvyčajne. Spoločne so synom a s manželom ostaneme doma a budeme si užívať voľno. Toho totiž nemáme veľa. Ak bude priať počasie, absolvujeme prechádzku v lese. Blízko máme Katarínku a to je krásny nenáročný výlet.

Moderátorka Oľga Konečná s manželom Rasťom. Zdroj: instagram.com

Aké tradície dodržiavate?

Počas Veľkej noci nesmie chýbať voda. A keďže som z východu, vody je veľa. (smiech) Nechýba svätené veľkonočné jedlo. Spolu s mamkou sme od mala chodili s košíkmi ráno do kostola. S Veľkou nocou sa mi preto spája vôňa kadidla. A celá rodina pri jednom stole. Tento rok v úzkom kruhu.

Aké špeciálne jedlá si pripravujete alebo varíte počas Veľkej noci?

Východniarskou špecialitou je syrec (hrudka). Je to jedlo z vajíčok a mlieka. Keď som bola malá, pomáhali sme pri príprave tohto jedla babke, balili sme ho do handry a čakali, kým bude mať svoj tvar. Sú to pekné spomienky, aj preto si túto tradíciu prenesiem aj do svojej domácnosti.

Máte nejaký vtipný zážitok (aj z minulosti), ktorý je spätný s Veľkou nocou?

Svätenie pásky malo pre mňa vždy výnimočnú atmosféru. Raz nám rodičia dovolili, aby sme so sestrou išli samy do kostola. Vtedy sa košíky položili okolo kostola a každý stál pri tom svojom. Lenže nám sa strážiť si košík nechcelo a po svätení sme schytili prvý, ktorý sme videli. A tak sa cudzí košík ocitol až na našom veľkonočnom stole. Ochutnali a porovnali sme jedlo z inej domácnosti. Verím, že rodine, ktorej ostal náš košík, chutilo tiež.

Marianna Ďurianová – moderátorka športu

Ako bude vyzerať vaša tohtoročná Veľká Noc?

Pravdepodobne tak ako minulý rok. Budeme doma v úzkom kruhu rodiny a polievať budeme online. Ale pred Veľkou nocou určite budeme maľovať vajíčka, vyrábať rôzne ozdoby a skrášlime si príbytok jarnými kvetmi, bahniatkami a zlatým dažďom. Na to sa veľmi teším.

Aké tradície dodržiavate?

Za normálnych okolností ideme so synom vyšibať a vyoblievať babky, tetky, kamarátky, aby boli zdravé a krásne po celý rok.

Marianna Ďurianová Zdroj: Archív M.Ď.



Aké špeciálne jedlá si pripravujete alebo varíte počas Veľkej noci?

My mávame klasiku. Údené mäso, zemiakovým šalát, cviklu s chrenom, synovi roládu a všakovaké koláčiky. Nechýba ani sladký veľkonočný baranček.

Máte nejaký vtipný zážitok (aj z minulosti), ktorý je spätný s Veľkou nocou?

Keď sme boli so sestrou tínedžerky, jeden rok pripadol Veľkonočný pondelok na prvý apríl. Tak sme všetkých, ktorí nás prišli obliať a vyšibať, pooblievali na revanš aj my. Potom sa do večera u nás „sušilo” asi 10 chlapcov.

