Mariána Labudu († 73) roky trápili vážne zdravotné problémy, no taký skorý odchod nik nečakal. Umelec skolaboval pred tromi rokmi pred domom počas toho, ako nastupoval do auta.

Mrazivé na celom nešťastí je však to, že autá mu prinášali veľkú smolu a nakoniec pri jednom z nich našiel aj smrť, hoci už niekoľko mesiacov nešoféroval. Labuda roky bojoval so silnou cukrovkou. Alarmujúce to začalo byť s umelcom v lete 2016, keď skolaboval pred svojím domom. Vtedy sa ho však lekárom podarilo zachrániť. Krátko po oslavách Nového roka 2018 skolaboval opäť.

Marián Labuda Zdroj: TASR

Najmrazivejšie na tragédii je, že na umelca sa už roky lepila smola spojená s autami. Začalo sa to v roku 2000, keď vtedajší minister kultúry Milan Kňažko so svojím vozidlom, v ktorom sa viezli aj Milan Lasica a Marián Labuda, havaroval. Kňažko a Lasica vyviazli s ľahkými zraneniami, Labuda utrpel ťažšie zranenia panvovej kosti. A práve po tejto nehode už na tom zdravotne nikdy nebol úplne v poriadku. Dokonca práve tento stresujúci zážitok pripisoval spúšťaču cukrovky. V novembri 2005 zažil na ceste oveľa horší šok, keď na ceste do Prahy dostal šmyk. V tej chvíli ani netušil, že zrazil dve ženy, ktoré čupeli pod stredovými zvodidlami, pretože mali problémy s autom.