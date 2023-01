Hokejový útočník Marián Gáborík v roku 2011 ukončil profesionálnu kariéru. Od roku 2018 už aj tak aktívne nehral pre zranenia. Vďaka tomu má teraz oveľa viac času na svoju milovanú rodinu. Z očí verejnosti však rozhodne neodišiel. S parťákom Borisom Valábikom majú úspešný podcast Boris & Brambor, ktorý žne úspechy aj v RTVS. No a nedávno prišla ďalšia lukratívna ponuka. Už v marci bude jednou z hviezd v obľúbenej markizáckej tanečnej šou Let's Dance. V projekte, kde sa to len tak hemží sexi tanečnicami. A už je jednoducho akýmsi nepísaným pravidlom, že tí najväčší fešáci dostanú vždy za partnerku tú najväčšiu dračicu. Spomenúť môžeme napríklad Braňa Deáka alebo Adama Bardyho, s ktorými tancovala sexi Dominika Rošková. Tá pre nich neraz vymyslela také choreografie, o ktorých sa ešte týždne rozprávalo. Diváci ju dokonca začali volať „Brečtanka“, pretože sa okolo svojich tanečných partnerov ovíjala ako taký brečtan. Nie div, že sa hovorilo a písalo iba o tom, či manželky týchto pánov nebojujú s obrovskou žiarlivosťou.

S Mariánom Gáboríkom bude tancovať jedine manželka Ivana. Zdroj: TV Markíza

Otázkou preto bolo, koho vyfasuje hokejista Gáborík. Je síce pravda, že jeho krásna manžela Ivana Gáborík je profesionálna tanečnica a v minulosti aj ona v Let's Danca tancovala s mnohými známymi pánmi, ale keďže majú doma dve malé dcérky, mohol by to byť problém, aby obaja rodičia boli na niekoľko mesiacov takto časovo vyťažení. Ale… ako sme sa dozvedeli, napriek všetkému bude s Majom tancovať jeho zákonitá.

S Mariánom Gáboríkom bude tancovať jedine manželka Ivana. Zdroj: TV Markíza

„Marián ‚mohol‘ ísť do Let's Dance tancovať iba pod jedinou podmienkou. Že jeho tanečnou partnerkou bude manželka Ivana a žiadna iná. Ivana zrejme presne vie, ako to v takýchto šou chodí, že pekní chlapi dostávajú tie najsexi tanečníčky a jednoducho nechce riskovať žiarlivosť. Povedzme si, že každá žena je svojím spôsobom žiarlivá a Ivana chce mať očividne svoju lásku pekne pod kontrolou,“ dozvedeli sme sa od nášho zdroja. Pre Mariána to však bude určite obrovská výhoda. Trénovať bude môcť doslova nonstop.

Prečítajte si tiež: