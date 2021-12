Dvojdielny historický film o Márii Terézii, ktorú v roku 2018 stvárnila rakúska herečka Marie-Luise Stockinger, lámal na RTVS rekordy sledovanosti. V roku 2019 sa fanúšikovia dočkali pokračovania. Panovníčku už ako mladú ženu na tróne si zahrala Stefanie Reinsperger. A RTVS si na tohtoročné Vianoce pripravila pre divákov veľké prekvapenie. Veľkolepé finále tejto úspešnej minisérie. V poslednej piatej epizóde sa cisárovná predstaví najmä ako matka. Matka svojich 16 detí a matka Habsburskej ríše. Máriu Teréziu zobrazuje v poradí už tretia rakúska herečka, Ursula Strauss.

Peter Kočiš sa posťažoval na topánky na opätku. Zdroj: Česká televize/Julie Vrabelová

Samotné nakrúcanie finálovej časti trvalo 25 dní. Prípravy kostýmov a masiek sa začali už v januári 2021, samostatné natáčanie odštartovalo 10. apríla a posledný natáčací deň si herci užili 3. júna. Bohužiaľ, nakrúcanie sa nezaobišlo bez problémov a na 14 dní bolo prerušené pre nákazu covidom práve hlavnej predstaviteľky Márie Terézie. Nakrúcanie sa z dôvodu prísnych protipandemických opatrení realizovalo výhradne v Českej republike, avšak väčšinou v blízkosti slovenských hraníc – vo Valticiach, v Miloticiach, Slavkove, ale aj Kroměříži a v okolí Prahy. Tak ako v predchádzajúcich častiach, aj tu bola pri nakrúcaní spoločným jazykom angličtina, hoci každý z hercov natáčal dialógy materinským jazykom, t. j. po slovensky, česky a nemecky. Každá krajina si následne vyrobila vlastnú jazykovú verziu programu.

Táňa Pauhofová bude aj v poslednej časti. Zdroj: Česká televize/Stanislav Honzík

Hercov okrem hrozby covidu potrápilo aj niečo iné. Kostýmy. Tie vytváral kostýmový výtvarník Ján Kocman a opäť pripravil nádherné kúsky zodpovedajúce vtedajším časom. „Sú nádherné a pre nás chlapov aj pohodlné. Jediné, čo by som prijal, by boli nižšie opätky na topánkach. Keď je v tom človek celý deň, nechodí sa mu v tom úplne dobre, ale inak klobúk dole, čo vyrobili,“ priznal Peter Kočiš, ktorý stvárňuje postavu Tarouca, radcu Márie Terézie, o ktorom sa hovorí, že mnohé reformy, ktoré panovníčka urobila, boli z jeho hlavy. „Veľmi si užívam všetky tieto nádherné kostýmy, ale jedno sa musí uznať – že sú neskutočne ťažké. Byť celý deň v týchto nádherných, ale ťažkých kostýmoch je trošku utrpenie. Stojí to však za tú nádheru a za to všetko honosné a krásne, čo je okolo toho,“ povedala herečka Jana Kvantiková, ktorá si zahrala Isabelu Parmskú. Finálovú časť si nedajte ujsť už 25. decembra o 20.30 h na Jednotke.