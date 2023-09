Marek po vypadnutí z Farmy: ZÁBER, z ktorého sa smeje celé Slovensko! ×

Farmu tentoraz opustil štátny radca Marek, ktorý zažil trpkú prehru so Sárou - 3:0 a pokračoval v šnúre mužských odchodov zo statku. Aj on putoval do relácie Farma X-TRA, z ktorej však zverejnil nie práve najvhodnejší záber.