Herec Marek Fašiang (36) účinkuje v seriáli Oteckovia od jeho úplného začiatku a za ten čas si získal obrovské množstvo fanúšikov. No kým jeho postava Tomáša neustále hľadá pravú lásku a strieda ženy ako na bežiacom páse, v súkromí je to úplne inak. Ženu svojho života už dávno stretol a čoskoro sa stane tatkom. Ako sa na túto rolu pripravuje?

Marek, preslávil vás nielen váš hlas, ale najmä Oteckovia. Neštudovali ste za herca. Ako ste sa k tomuto seriálu vlastne dostali?

Pretože som v minulosti epizódne účinkoval v nejakých seriáloch, v Markíze ma trochu evidovali. Viem, že pri výbere na rolu Tomáša si nevedeli vybrať z mnohých hercov, tak si nejako spomenuli aj na mňa. Zavolali ma na kasting a podarilo sa.

V Oteckoch pomerne často striedate partnerky a diváci vás prirovnávajú k Alexovi (Braňo Deák). Čo si o tom myslíte?

Je to pravda. Z Tomáša sa stal taký tichý sukničkár. Rozdiel je však v tom, že on ženy nestrieda len pre zábavu. Stále hľadá tu pravú a to chvíľu trvá.

Čo máte spoločné so svojou seriálovou postavou?

Spoločný máme asi zmysel pre rodinu, máme radi zvieratá a tiež som dlho hľadal tú pravú.

Fašiangovi má v decembri porodiť prvorodeného potomka jeho priateľka Tereza. Zdroj: Instagram/ @marekfasiang

S vašou seriálovou dcérou Julkou vyzeráte na obraze ako zohraná dvojica. Trvalo dlho, kým ste si k sebe našli cestu?

S Laurou sme absolútne zohratý pár. Zo začiatku sa ma síce trochu hanbila, ale našťastie sme to prekonali a ja som veľmi šťastný, že môžem hrať vzťah otca a dcéry práve s ňou.

Ste právnik, herec a ešte aj podnikáte v gastronómii. Čo vás z toho najviac baví?

Som kreatívny človek, a preto ma baví kreatívna časť všetkých mojich aktivít. Každá z nich má svoje pozitíva aj negatíva. Ak by som si mal vybrať iba jednu, tak by to bolo herectvo. Natáčanie je síce mnohokrát náročné, ale pre mňa psychicky najmenej vyčerpávajúce.

Vyštudovali ste právo, prečo sa mu nevenujete?

Kebyže som sa mu venoval, pravdepodobne by sme nerobili tento rozhovor. (Smiech.) Na to, aby sa človek mohol naplno venovať právu a byť v tom dobrý, potrebuje roky praxe a permanentného štúdia. Na konci vysokoškolského štúdia som mal dve možnosti. Ísť podnikateľskou cestou, ktorá bola už v tom čase relatívne úspešná, alebo naplno sa venovať právu. Skĺbiť sa to nedalo. Vybral som si podnikanie aj preto, aby som sa naďalej mohol venovať napríklad dabingu.

Marekovi Fašiangovi asistoval Krištof Králik. Zdroj: TV Markíza

Aktuálna situácia gastronómii príliš nepraje. Aj vy ste počas prvej vlny priznali, že mnohých zamestnancov ste museli prepustiť. Situácia okolo vašich podnikov sa už zlepšila?

Situácia je stále veľmi nestabilná. V lete sme v niektorých prevádzkach niečo zarobili, ale v podstate sa tieto zisky opäť použijú len na pokrytie strát. Táto zima bude na prežitie mnohých podnikov kľúčová. Pevne veríme, že sa bude situácia postupne zlepšovať.

Pomáha vám v biznise vaše populárne priezvisko?

Niekedy áno. Vďaka popularite sa stretávam s mnohými zaujímavými ľuďmi. Tieto kontakty viem často zužitkovať aj v biznise. Rovnako tak dámy v úradoch sa viac usmievajú, keď potrebujem niečo vybaviť.

O chvíľu bude otecko aj z vás. Ako sa na túto úlohu pripravujete?

Priznám sa, že sa, samozrejme, na potomka veľmi tešíme, ale zatiaľ to nijako extra neprežívame. Akurát sme vo fáze prípravy detskej izby, nákupu základných vecí. Žiadne kurzy ani poradne však neabsolvujeme. Budeme sa všetko učiť prirodzene a priebežne.

Vaši kolegovia zo seriálu sú oteckami už dlhší čas. Dali vám nejaké rady ako na to?

Samozrejme, že chlapci mi dávajú rady a delia sa so mnou o svoje skúsenosti s deťmi. Hlavne mi dávajú tipy, ako zvládnuť tie náročnejšie aspekty rodičovstva. Uvidíme, či mi radili dobre.

Budete mať dievčatko. Máte už vybraté meno?

Áno, budeme mať dievčatko. Meno vybrané už máme, ale ešte si ho necháme pre seba.

Marek a Tereza. Zdroj: instagram.com/ Tereza Bizíková

Zásnuby u vás už prebehli, ale... Kedy bude svadba? (Smiech.)

Svadba? V piatok alebo v sobotu. (Smiech.)

Vaša krásna priateľka Tereza je modelka. Čo sa vám však na nej najviac páči?

Tak okrem toho, že je pre mňa krásna žena, je to určite jej povaha. Je trpezlivá, praktická, nekonfliktná a rodinne založená. Dokáže zvládať moju nie práve jednoduchú povahu, za čo som jej veľmi vďačný.

O modelkách si mnoho ľudí myslí, že sú síce pekné, ale veľa múdrosti nepojedli. Čo si o týchto zaužívaných predstavách myslíte?

V prvom rade asi 99 % „modeliek“ má modeling skôr ako záľubu. Reálne sa modelingom vie uživiť veľmi málo dievčat. Sú to všetko rovnaké dievčatá ako všetky ostatné, takže prívlastok, že by mali byť hlúpe preto, že raz za čas okrem svojej reálnej práce niečo nafotia, je určite nesprávny.

Čo vás na ženách vie na druhej strane odradiť?

Nemám rád vulgárne ženy bez vkusu. Naopak, mám rad ženskú eleganciu, pôvab a takú správnu ženskú rafinovanosť.

