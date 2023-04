Sexi Tomáš už niekoľko rokov pracuje aj ako model. Za sebou má niekoľko fotení, a preto sa rozhodol, že si to s ním vyskúšajú aj jeho nádejné nevesty. Každá však bude mať charakter fotenia iný. Jedna sa s ním zahrá na Adama a Evu, ďalšia si s ním strihne romantický piknik, no a pózovanie s Marcelou bude pripomínať erotický film 50 odtieňov sivej. Najväčšia sexica zo všetkých súťažiacich si dá na tvár čipkovanú škrabošku, na svoje megasilikóny natiahne dráždivý korzet a dole si oblečie iba úsporné tangáče. A takto sa bude zvŕtať okolo Tomáša, ktorý bude mať čo robiť, aby túto situáciu ustál. Marcele totiž z korzetu takmer vyletia silikóny! Miestami to bude vyzerať, že natáčajú film pre dospelých. ,,Mala som obavy, aby to nebolo príliš a oco ma nevydedil. Chcelo to veľkú odvahu, dať si to na seba. Aj ma trošku pot zalial, keď som bola doslova na ňom,” reagovala Marcela. Ako to dopadne, uvidíte už dnes večer na Markíze.

50 odtieňov sivej v podaní Marcely a Tomáša. Zdroj: TV Markíza