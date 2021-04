Fanúšikovia kultovej komédie Pelíšky si určite pamätajú scénku ako Jaroslav Dušek daruje malému Péťovi na Vianoce hru z Ruska s názvom „Vyderžaj pioner”.

KULTOVKA V Pelíškoch si zahrala učiteľku, dvoril jej kolega v podaní Jaroslava Duška. Zdroj: archív

Podobnú vec budú mať v štúdiu aj hostia spomínanej vedomostnej súťaže a vyskúšajú si, aký je to pocit, keď človeku ide do tela neškodný elektrický prúd. Kto vyhrá v tejto hre a kto si to najviac užije, uvidíte už dnes večer o 20.30 hod. na Jednotke.

Prečítajte si tiež: