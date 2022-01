Doktorka Sandra, ako ju takmer všetci volajú, sa pravidelne svojím fanúšikom prihovára prostredníctvom sociálnych sietí. Len nedávno sa však podelila o smutnú správu. Prišla o milovanú sučku Lilku. „Lilka bola malinká, preto jej cyklista zlomil väzy. Ak by bol narazil do vôdzky veľkého psa, mohol si väzy zlomiť sám a to by bola ešte väčšia katastrofa. Aj tak si myslím, že na pešej zóne by sa nemalo bicyklovať,” smútila Sandra. Teraz si však natočila omnoho pozitívnejšie video. Keďže bola v stredu u kaderníčky, popýšila sa novými vlasmi.

Manželia Sandra a Vilo Rozborilovci. Zdroj: Facebook

,,Musím sa natočiť, lebo mňa vidieť s rozpustenými vlasmi, to je extrémna zriedkavosť. Väčšinou mi to vydrží len cestou od kaderníčky do roboty, lebo celý svoj život som zvyknutá robiť v cope. Prekáža mi, keď si vlasy rozpustím. Len vždy na naliehanie mojej kaderníčky, ktorej sa veľmi páči jej dielo, tak tú cestu sem vždy absolvujem s rozpustenými vlasmi. A naozaj to vyzerá dobre, som celkom spokojná," prihovorila sa Sandra Rozborilová fanúšikom na Facebooku.

