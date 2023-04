Manželia Zlatica a Patrik Švajdovci majú doma dvoch krásnych synov Lea (11) a Adamka (4). Moderátorka všetok svoj voľný čas trávi s nimi, a hoci sa kedysi priznala, že výchova jej dáva niekedy poriadne zabrať, za nič na svete by to nemenila. Markizáčka sa najnovšie pochválila tým, že malý Adamko pôjde už do školy.

Zlatica Puškárová Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cmjar19t6U5/

„4. 4. 2023 bol pre nás veľký deň! Adamko úspešne zvládol zápis, a tak od septembra ideme do školy! Cesta za poznaním, školáčik,“ zverila sa na svojom profile na Instagrame Puškárová, ktorá zverejnila aj zábery rozkošného mladšieho synčeka. A viacerí sa nestačili diviť, ako už vyrástol.

„On je úžasný krásny chlapček. Ako malý anjelik. Ako ten čas letí. Je krásne to pozorovať, ako tie deti rastú. Gratulujem Adamkovi a prajem mu veľa radosti a úspechov v škole,“ odkázala jej fanúšička Janka. „Čooo, to azda ani pravda nie je! Krásny chlapček, tak nech sa mu darí,“ reagovala ďalšia fanúšička Helenka.