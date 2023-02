Adela a Viktor sa na konci minulého roka dočkali vytúženého dieťatka. „Nemôžeme o ňom nič konkrétne prezradiť. Museli sme podpísať mlčanlivosť, že nemôžeme prezradiť jeho vek, meno, pohlavie, ani to, odkiaľ je. Dieťa nám ešte oficiálne nie je pridelené, preto je to veľmi citlivé,“ prezradila nám v januári Vinczeová, ktorá príchodom malého človiečika do ich životov musela narýchlo všetko preorganizovať. „Musela som rušiť mnohé eventy, lebo by som to nedala. Bol to taký škrt cez rozpočet, nemyslím však finančný. Zrazu musíte preorganizovať celý život. Bol to celkom ,záhul', teraz sme už na to navyknutejší. Musím povedať, že to bola veľká psychická šupa,” priznala.

Adela s Viktorom počas spoločného kočíkovania ich dieťatka. Zdroj: Tony Štefunko

Už čoskoro však začína ďalšia séria Let´s Dance, do ktorej Adelu opäť obsadili ako porotkyňu. A keďže sa minulý rok jej manžel Viktor Vincze osvedčil ako skvelý moderátor tejto šou, režisér Pepe Majeský ani na okamih neuvažoval, žeby to mal tentoraz zveriť niekomu inému. „Minulý rok nám všetkým Viktor dokázal, že je skvelý moderátor a veľká šou, akou je Let´s Dance, mu svedčí. Prirodzene bol naša prvá voľba aj tento rok a som veľmi rád, že spolu s Luciou Hlaváčkovou budú nedeľnými prenosmi sprevádzať práve oni,” potvrdil nám kreatívny producent a režisér Pepe Majeský a úplne tým vyvrátil fámy, že v hre mal byť aj Martin Pyco Rausch.

Markíza im vyšla v ústrety. Adela bude chodiť do Incheby neskôr ako Viktor. Zdroj: Emil Vaško

Viacerí sa však začali okamžite pýtať, ako to budú manželia každú nedeľu riešiť, keď teraz majú doma malé dieťa, ktoré je pre nich prioritou číslo jeden. Predsa len, príprava na takú veľkú šou dá zabrať aj ostrieľaným moderátorom, ako sú oni dvaja a od poobedia budú musieť byť k dispozícii v Inchebe. Viktor však všetkých ubezpečuje, že všetko majú naplánované do najmenších detailov a o ich dieťatko bude perfektne postarané. „Naše účinkovanie v Let´s Dance bolo dohodnuté dávno predtým, než nám dieťa prišlo do rodiny. Adelke vychádza Markíza v ústrety v rámci účasti na generálke, aby mohla byť v nedeľu doma čo najdlhšie, čo ja ako moderátor nemôžem. Dieťatko pôjde následne spať ešte pred štartom priameho prenosu a ten si potom u nás pozrú naši susedia – Adelkini rodičia. Navyše to máme odkonzultované s psychológmi a sociálnymi pracovníkmi. Dieťa je stále iba s nami a nonstop, čiže tri hodiny za týždeň s babkou a dedom určite zvládnu všetci zúčastnení. Ideme do práce, nie hrať automaty,” povedal nám Viktor.

Prečítajte si tiež: