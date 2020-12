Viktor ešte v sobotu napísal na sociálnej sieti: ,,Pozdravujeme vás z karantény. Adelka je pozitívna, ja po čerstvom PCR teste opäť negatívny - zatiaľ. Nedusíme sa, neležíme v horúčkach, nestratili sme chuť ani čuch - zatiaľ. Nevieme, odkiaľ sa to k nám dostalo, nevieme, aký bude nasledujúci priebeh,“ zveril sa Viktor fanúšikom a priložil z ich domácej karantény aj zopár fotiek. Ľudia tak mali možnosť vidieť vždy hviezdne upravenú Adelu s mastnými vlasmi, ako vyjedá z taniera to, čo jediné im dala chladnička.

Netrvalo dlho a pozitívny je už aj on. A zistil to dosť nepríjemným spôsobom. Zverejnil príspevok, v ktorom si odfotil teplomer s horúčkou 39,5. ,,Vitaj a neublíž mi,“ napísal stručne. Stav sa mu však v priebehu pár hodín viditeľne zhoršil.

Ešte v sobotu mal Viktor horúčku 39,5, v priebehu pár hodín mu išla prudko nahor. Zdroj: Instagram



,,Mám kontinuálne zvýšenú teplotu, ale nejako ma to extra nevyčerpáva. Povedala by som, že mám zatiaľ slabý priebeh. Skôr Viki už druhý deň bojuje s horúčkou nad 40, ktorú nemal roky. Každý má iný priebeh, je to veľmi nepredvítateľné. To, že sme v karanténe, berieme ako logickú súčasť. Nezamýšľame sa nad tým. Sme radi, že sme spolu. Hlavné je, aby sa nám nepohoršilo a všetko prebehlo k uzdraveniu,“ povedala nám Adela, ktorá momentálne úplne kašle na vizáž.

"Na terase vonku vidno vianočné sviečky. V sobotu som ich nestihol rozmotať, lebo ma večer začali tlačiť pľúca. V nedeľu teplota rovno vystrelila nad 40 stupňov. Paralen ju stlačí na 38, no o dve hodiny je zakaždým späť. V noci šialená zimnica. Aby som bol schopný zaspať, musel som si ľahnúť v čiapke. Prvá teplota po zobudení - 40,1, už nastupuje aj hrdlo. Minimálne počas svojho dospelého života si takýto stav nepamätám a očividne mi nepomohli ani ranné ľadové sprchy. Vraj choroba starých, obéznych a s inými diagnózami. Dobre teda," zveril sa v pondelok Vincze na svojom Instagrame.

"Nechcem nikoho strašiť, to vôbec nie, moja manželka má zatiaľ relatívne pohodový priebeh. Ale táto choroba má, očividne, nepredvídateľné prejavy a je jej jedno, aký máme na ňu “názor”," dodal markizák.