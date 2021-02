Vilo Rozboril sa v júni 2017 oženil s lekárkou Sandrou Novotnou a odvtedy tvoria harmonický manželský pár. Títo dvaja si hlavne teraz, keď sa pre pandémiu nenatáča Modré z neba, užívajú jeden druhého. Trávia spolu všetok voľný čas a na sociálnej sieti sa pravidelne chvália svojimi fotkami.

Jednu takú zverejnili aj cez víkend, keď vyrazili na prechádzku do mesta aj so svojím psíkom. „Dnes (v nedeľu, pozn. red.) mám rande so svojím mestom a so svojou ženou,” napísal Vilo k záberu. Milú snímku „olajkovalo“ viacero jeho fanúšikov, no mnohých, naopak, manželia nahnevali. Obaja si totiž vykračovali bez rúšok. Je síce pravda, že viacerým už striktné nariadenia idú pekne na nervy, no keďže je situácia čoraz vážnejšia, pravidlá by sa jednoducho mali dodržiavať.

Na snímke moderátor Viliam Rozboril so svojou manželkou Alexandrou Rozborilovou počas vianočného fotenia. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Rúška pre vás v exteriéri povinné nie sú?” napísal im nahnevaný fanúšik. „Prečo sa prezentujete ako chronický ,porušovač´ pravidiel? Rúško je pravidlo. Aj pes na vôdzke je pravidlo. A prečo sa tým ešte verejne chválite?” napísal ďalší a viacerí sa k nemu pridali. Potom sa však našla skupinka, ktorá dvojicu obhajovala a obom tlieskala, že konečne vidí niekoho bez rúšok. ,,Vilko, máte pravdu, treba sa nadýchať čerstvého vzduchu aj bez rúška,” odkázala mu pani Valéria.

