Vo večernom spravodajstve televízie Markíza sa obmieňajú 3 dvojice podľa toho, kto má ako čas, ale do úvahy sa berú aj dovolenky či rodinná situácia. Počas prvej vlny pandémie televízia najviac vychádzala v ústrety práve Márii Chrenekovej Pietrovej, ktorá so svojím manželom žije v Prahe. Zlatica Švajdová Puškárová a Lenka Vavrinčíková sa tak minulý rok museli pochopiteľne najviac prispôsobovať práve jej. Najnovšie sa však situácia otočila a je to práve Zlatica, ktorá nadriadených poprosila o úpravu jej služieb v správach. Aj to je dôvod, prečo ju už diváci dlhšie v Televíznych novinách nevideli.

Zlatica Puškárová Zdroj: Instagram Z. P.

„Teraz si inak nastavujem služby. V Markíze sú veľmi milí, že mi to umožňujú a vychádzajú mi v ústrety. Pripravovala som aj pohreb princa Philipa († 99), takže som si služby aj preto posúvala. Doteraz som mala obe deti doma. Ja si to tak musím nastavovať, lebo osobne som ešte veľmi nepocítila uvoľnenie opatrení. Ešte stále som v takom inom móde,” povedala nám Zlatica, ktorej starší syn Leo má stále vyučovanie z domu. „Náš Leo je už piatak a je doma. Od októbra je na online vyučovaní,” pokračovala s tým, že diváci najnovšie postrehnú určitú zmenu.

Zlatke a Patrikovi pomáhajú najmä Puškárovej rodičia. Zdroj: Instagram Z.P.

„Čo sa týka služieb, sme už rozdelení. V poslednom čase sme s Paťom už viac od seba ako spolu. Minulý týždeň nám to tak výnimočne vyšlo, že sme boli spolu. Našťastie sú už rodičia zaočkovaní, no začala som si dávať služby tak, aby jeden z nás bol vždy doma, a teda aj s rodičmi. Nechcela som, aby ťarcha bola najmä na rodičoch. Takže v Televíznych novinách sme spolu už iba výnimočne. Ale verím, že sa všetko postupne vráti do nových koľají. No sme zdraví, tak sa to nejako snažíme zvládnuť,” dodala.