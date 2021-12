Iveta si konečne po rokoch užije Vianoce v pohodlí domova. „Päť rokov sme nemali doma Vianoce. Nemali sme ani stromček. Vždy dvadsiateho štvrtého sme išli k sestre, bola úžasná, všetko nám pripravila! Ja jej to tento rok chcem vrátiť. Mimoriadne sa tešíme, lebo sme sa rozhodli, že budeme doma. Tešíme sa aj na výzdobu, ktorá nám schne v pivnici,“ prezradila Malachovská pre jojkársky Top Star. Moderátorka však bude od jednej činnosti oslobodená. Vypekať bude totiž jej dcéra Kika.

„Na pečenie mám jednu cukrárku zo Zdravej maškrty. Verím, že napečie, čo bude treba a bude to, bohužiaľ, zdravé, možno aj menej chutné, ale my sa budeme tváriť, že je to svetové! Ale nie, robím si žarty! Bude to určite fantastické. Ja budem variť,“ pokračovala. „Máme vždy živý stromček, živého kapra, toho si dáme naporciovať, dáme ho do mlieka. Bude aj ‚majonezák‘, Kika a Martin jedia šalát bez majonézy, ja si ju dávam, lebo na to mám,“ dodala s úsmevom.

Pár týždňov po Ivetinej operácii sa zranila jej dcéra Kika

