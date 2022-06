Adela pred vyše piatimi rokmi všetkých šokovala, keď sa dala dokopy s moderátorom Viktorom Vinczem, mladším o desať rokov. Ich vzťah mal rýchly spád, keď sa iba po 5 mesiacoch zasnúbili v Teleráne. Po 9 mesiacoch randenia nasledovala svadba. Ako oslávia ich veľký deň?



„Budeme v tom čase na východe a 10. júna pôjdeme na jednu besedu a potom na druhú,” prezradila nám pred pár dňami Adela plány na ich výročie svadby a vzápätí si uvedomila, že úplne zabudla na dátum 9. jún. „Ježiš, áno, ja som už aj zabudla,” smiala sa Vinczeová. „Mám prekazený plán, myslel som si, že sa tomu vyhneme. Teraz to budeme musieť nejako osláviť,” snažil sa to odľahčiť Viktor. „10. júna budeme besedovať, ale 9. máme voľno,” pokračovala so smiechom.



Adela nedávno prekvapila fotkou so všetkými jej chlapmi - s manželom Viktorom (vpredu) a exfrajermi Tomášom Bezdedom a Petrom Modrovským. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CdWDeLfKqbW/

„Plánujeme výlet. 9. júna si dáme nejakú večeru,” poznamenal Vincze. A ako hodnotia manželský život po piatich rokoch? „Je to hrôza, strašné,” vtipkoval markizák. „Hodnotíme to dobre, nemôžem povedať nič také kompromisné, ale rozmýšľam nad tým, čím by to bolo iné, keby sme neboli zobratí, ale iba spolu žili. Je nám spolu dobre v tejto verzii, neviem, aké by to bolo v tej neoficiálnej,” priznala Adela, ktorá sa s Viktorom vôbec neháda. „My sme sa nikdy nepohádali. Vieme si dať minútu takého unaveného ticha a ondievania sa, ale potom s tým prestaneme. Keby sme mali mať tichú domácnosť tri dni, čo niektorí mávajú, mňa by to tak vyčerpalo. Ale možno aj také príde, človek nikdy nevie,” zhodli sa obaja.



