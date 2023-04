Adela a Viktor Vinczeovci mali svadbu v júni 2017. Odvtedy čelili neustálej otázke, kedy budú mať dieťa. S Viktorom sa jej však otehotnieť stále nedarilo. Mnohí to pripisovali tomu, že na materstvo je už stará – a vtedy Vincze svojou úprimnosťou šokoval celé Slovensko. Priznal, že problémom sú jeho pomalé spermie. V roku 2020 sa tak rozhodli pre veľký životný krok – podali žiadosť o adopciu. Po dlhom čakaní im v novembri minulého roka zazvonil telefón s radostnou správou. Pre manželov mali úrady dieťatko.

Adela s Viktorom počas spoločného kočíkovania ich dieťatka. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Kým sa celý proces neskončí a dieťa už bude konečne oficiálne ich, Adela a Viktor nemôžu o dieťatku nič verejne prezradiť. Ani vek, ani pohlavie. Aj preto, keď o ňom hovoria, nazývajú ho osobou. Príchod tohto malého človiečika do ich životov obom úplne zmenila priority. ,,Mám pocit, akoby bolo s nami odjakživa. Je to veľmi zvláštne a už si neviem ani predstaviť, aké to bolo predtým. Neviem nájsť iný výraz ako „je to veľmi pekné“," povedala nám nedávno Adela. ,,A ako ma to zmenilo? Nad viacerými vecami už mávnem rukou, nie sú podstatné. Lebo človek veľa nestíha, často som veľmi unavená, takže človeka to v konečnom dôsledku nejako oslobodí. Aj život ide ďalej bez toho, aby som odpísala na nejaký mail."

Manželia si svoje súkromie strážia, no z času na čas sa podelia aj o šťastné chvíle s ich malým pokladom. ,,Toto odfotilo naše dieťa," napísala Adela k fotke, ktorú zavesila na Instagram. Na tej síce nič poriadne nevidno, ale spúšť na foťáku mobilu stlačilo malým prštekom ich dieťatko a oni sa z toho mimoriadne tešili.

