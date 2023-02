Zuzana Plačková (31) si nedávno zbalila kufre a s rodinkou odletela do jej obľubeného Dubaja, kde si dokonca pred časom kúpila už dva byty. Jej manžel René Strausz sa však už vrátil domov a pochválil sa vyčisteným domov a pri tej príležitosti ukázal ich luuxsné hniezdočko lásky.

Zuzana Plačková je už roky známa tým, že holduje luxusnému štýlu života. Potrpí si na tie najdrahšie značky sveta, často chodí na dovolenky, kde bráva aj svojich kamarátov. A na jednu takú sa vybrala aj nedávno. Jej cieľovou destináciou sa stal Dubaj, kde dovolenkuje aj jej kamarátka Jasmina Alagič Vrbovská s rodinkou. Zuzana zavolala aj jej mamu, no manžel René sa už vrátil na Slovensko, zrejme pre pracovné povinnosti.

Zuzana Plačková je s celou rodinkou v Dubaji. Zdroj: Instagram queen.plackova

Prvé, čo bolo, ako René dorazil do ich hniezočka lásky, sa Zuzanin manžel pochválil ich vyčisteným a vyupratovaným domom. Dvojica totiž vždy, keď ide na dovolenku, sa vracia domov s tým, že im medzičasom čistiaca firma vyupratuje celý dom. A tak tomu bolo aj teraz.

No a René sa pochválil videom, v ktorom urobil krátku prehliadku ich luxusného interiéru. A to ste teda ešte nevideli. Už nedávno sme písali, že manželia si zaobstarali obrovskú bielu žirafu do obývačky. Tá sa vyníma kúsok od ich vynoveného modrého gauča. V interiéri prevláda originálny zrkadlový nábytok a Plačková sa pýši aj luxusnou kúpeľňou s dvoma umývadlami. Veď, presvedčte sa sami...