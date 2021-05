MAMIČKY našich celebrít: Darina sympoška, tá Adelina je umelkyňa a mamina Evelyn? Ako sestra ×

Hoci by sme na mamičky nemali zabúdať počas celého roka, no počas ich sviatku by sme im mali venovať obzvlášť výnimočnú pozornosť. Sociálne siete vtedy vždy zaplavia fotky známych tvárí s ich milovanými maminami. A niektoré vyzerajú skôr ako ich staršie sestry.