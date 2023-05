MAMIČKY celebrít: Ďurianovej sympoška, Heringhovej elegánka a Mekyho ojedinelá fotka s Ruth

Hoci by sme na mamičky nemali zabúdať počas celého roka, no počas ich sviatku by sme im mali venovať obzvlášť výnimočnú pozornosť. Sociálne siete vtedy vždy zaplavia fotky známych tvárí s ich milovanými maminami. A niektoré vyzerajú skôr ako ich staršie sestry.