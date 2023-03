Mamba aktuálne prežíva neľahké obdobie, za ktoré môže neprajnosť ľudí na sociálnej sieti. Priznala, že po treťom kole tanečnej súťaže, kedy mala na sebe výstredné červeno-čierne šaty s vysokým golierom, sa na ňu spustila doslova lavína nepríjemných komentárov a to poriadne zamávalo s jej psychikou. V Let´s Dance prijala ponuku informovať verejnosť o zákulisí súťaže či prinášať zaujímavé pikošky. Snaží sa tak pôsobiť reprezentatívne a najmä prispôsobiť svoj outfit k téme daného kola. Tentoraz to však podľa komentujúcich a jej fanúšikov celkom "nevychytala".

Mamba a Tony sú pravidelnou súčasťou priamych prenosov Let´s Dance. Zdroj: Instagram/mambadasha

Influencerky sa to prirodzene dotklo, a to dokonca až tak, že mala silné úzkosti, depresie a psychické ťažkosti. "Po tom, čo som celý týždeň čítala, že vyzerám ako Tonyho matka, že som stará, tučná a nevkusná, som si nebola vôbec ničím istá?" zverila sa Mamba verejne na Instagrame. Narážala tak na svoje ružové šaty, ktoré mala oblečené na minulom živom prenose. Kvôli odsudzujúcim reakciám ich dokonca takmer vyhodila do koša.

,,Takže som si ich vlastne skoro nedala len preto, lebo som bola zdeptaná po minulom týždni," povedala. Nefotila sa ani na červenom koberci, pretože už viac nechcela, aby ju niekto urážal.

Mamba priznala, že negatívne komentáre na svoju osobu neznáša vôbec dobre. Zdroj: Instagram/mambadasha

Pre svoje dobro a psychickú pohodu sa preto rozhodla, že prejde k radikálnemu riešeniu a s hejtermi sa maznať nebude. "Akokoľvek to bude pre vás jemné, len čo to vo mne vyvolá nejaký negatívny pocit, okamžite vás blokujem. Možno je to pre niekoho nepochopiteľné, ale pre moje psychické zdravie je to nutné", vyjadrila sa na Instagrame. Speváčka tak dala jasne najavo, že negatívnu kritiku neznáša najlepšie.

Prečítajte si tiež: