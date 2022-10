Novou dvojicou na chate je Aďa – Adriana Lalinská (37), ktorá má dve deti, každé z iného vzťahu. Na lásku doteraz šťastie nemala a preto sa rozhodla nájsť si toho pravého v šou. Televízia jej vybrala Juraja (38), ktorý sa netajil tým, že mu mimoriadne záleží na vzhľade ženy.



Adriana Lalinská z Lásky na chate. Zdroj: tv joj

Krátko po príchode jej dokonca navrhne, aby si spolu vypili. Aďa si dá vínko, on si lupne tvrdé a do časomiery dokonca bude musieť stihnúť vypiť pohár vína. Lenže… Ako sa mu bude zvyšovať promile, začne strácať všetky zábrany. Smerom na Aďu bude mať oplzlé a sexuálne narážky, predvedie dokonca kopulačné pohyby so slovami: „Hmm, stôl to vydrží!” Po chvíli už bude mať problém aj s artikuláciou a začne verbálne pritvrdzovať. „Pozri, ako to pustilo šťavu,” povie napríklad Aďa pri príprave toastov a Juraj zareaguje slovami: „Aj ty púšťaš šťavu?” Nechutne do nej drgne, ale to už aj na Adi bude vidieť, že jej to extrémne prekáža. Situácia sa natoľko vyeskaluje, že blondínka ožrana vykopne z chaty. Viac uvidíte na JOJ-ke.