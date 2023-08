Kristína tvorí pár s kolegom z práce, so sympatickým kameramanom z Refreshera Jakubom. Po dlhšom čase je tak opäť šťastná. „Mala som náročnejšie obdobie, ale už je teraz všetko v poriadku,” povedala nám Kika, ktorú sme stretli na letnej jojkárskej párty. Ako sa so svojou novou láskou spoznala? „Sme kolegovia, ale‚ samozrejme, je to úplne v poriadku, lebo každý pracujeme na úplne inom oddelení. Ja som na obchodnom a on pracuje vo videoprodukcii ako videographer, tvorí video content a rôzny obsah. Je veľmi kreatívny, šikovný človek, čiže sme sa spoznali v práci. A nebola to láska na prvý pohľad ani nič podobné, normálne sme spolu koexistovali rok a pol a potom sme sa nejakým spôsobom dali do reči a nejako sa to vyvinulo,” pokračovala.



Kika nám na jojkárskej párty priznala, že hoci si prešla náročnejším obdobím, teraz je u nej všetko v poriadku. Zdroj: MATEJ KALINA

Pamätá si aj to, kedy preskočila povestná iskra? „Asi si pamätám, kedy sme si začali viac písať a byť viac v kontakte. On bol vtedy na lodi, lebo je kapitán, má kapitánske skúšky. Ale bolo to asi v tom čase, navarila som perkelt, takže prišiel na obed a preskočila iskra pri jedle, to sa tak robí asi v mojom prípade,” zaspomínala si so smiechom. „Sme spolu pár mesiacov a tak oficiálne-neoficiálne asi od mája, ale naozaj je to veľmi čerstvé.”

Napriek tomu, že sú spolu iba krátko, za sebou majú už aj dovolenku. „Vzali sme to ‚hopem‘, my sme to všetko stihli. Boli sme spolu na lodi, na motorovom člne iba dvaja. Boli sme tam týždeň, čo bolo relatívne dobrodružné na to, že sme spolu tak krátko. Naozaj, dvaja ľudia v jednej malej kajute bez toho, že nie je úplne kam odísť, maximálne sa hodiť do mora, bolo mierne odvážne, ale zvládli sme to. Teraz plánujeme zopár ďalších výletov, Tatry, Grécko a ak sa podarí, tak by sme chceli ísť znova na loď, ale tentoraz by to mala byť plachetnica.”

Kristína nám potvrdila krízu s manželom Adamom v novembri minulého roka. Zdroj: instagram/kika_kocian

A aký vzťah má s bývalým partnerom, s ktorým ešte stále nie sú rozvedení? „S Adamom koexistujeme celkom normálne, priateľsky. Samozrejme, nie sme teraz takí, že sa chceme vidieť za každú cenu a nejako extra často. Aktuálne komunikujeme na praktickej báze, riešime rozvodové papiere, termín pojednávania a podobne, to je asi gro našej komunikácie. Ale vždy sa vieme dohodnúť normálne, vieme sa porozprávať, keď treba, čiže myslím si, že sme sa rozišli veľmi v dobrom. Koniec koncov, už rok bývam sama, takže to naozaj nie je nejaká novinka a obaja sme sa pohli ďalej, ale vychádzame v pohode,” dodala Kristína.

