Dcére Ivety Malachovskej (57) Kristíne Kocian (28) to začalo v manželstve škrípať minulý rok. Ako nám vtedy priznala, s manželom Adamom od novembra už žili od seba. A hoci si niektorí mysleli, že krízu zažehnajú, opak sa stal pravdou. Brunetka má po boku nového priateľa, ktorého stretla v práci. Má to však háčik. Ešte stále nie je rozvedená. Prečo?

Písal sa rok 2019 a jediná dcéra moderátorky Ivety Malachovskej povedala áno dlhoročnému partnerovi Adamovi. Ich sobáš vyzeral ako z rozprávky. Na jeseň 2022 sa však začalo šuškať, že ich vzťah prechádza veľkou krízou, čo nám následne potvrdila aj samotná Kika. „Bývam sama od 1. novembra a viac-menej od leta sme boli na tom zle. Nie je to čerstvé, bolo to postupné a boli to veľmi náročné chvíle, noci, dni. Stále sa máme radi, aj sa budeme mať radi. Nie sme voči sebe zatrpknutí, nemáme voči sebe nenávisť, práveže naopak. My sme sa ako ľudia nesklamali, možno ako partneri nie sme pre seba stvorení. Možno nie som pre neho vhodná partnerka a ani on pre mňa. Situácia sa vyvinula tak, že to nevieme skĺbiť,” priznala nám Kristína ešte v januári s tým, že aj keď sa to snažili zachrániť, nepomohlo. „Prekážkou” bolo dieťa, ktoré Adam už chcel, no Kika ešte nie.

Kika Kocian Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cs_gu4CKA3G/

„Asi nie je žiadne tajomstvo, že on by deti veľmi chcel a ja som sa tak ešte nevidela. Povedala som mu, že chápem, že chce deti, ale ja aktuálne nie som na tej vlnovej dĺžke a neviem mu to splniť,” pokračovala. A tak nenašli iné východisko ako rozvod. „Je možné, že to bude trvať aj rok, nevylučujem to, nemám pocit, že by sme sa museli niekam ponáhľať,” priznala vtedy brunetka, ktorá si najnovšie už za manžela našla náhradu.

Malachovskej dcéra Kristína Kocian. Zdroj: Instagram Kristína Kocian

Podľa našich informácií ide o kolegu kameramana Jakuba z portálu Refresher, kde Kika pracuje ako obchoďáčka. O tom, že majú k sebe blízko, sa medzi kolegami šuškalo už dlhšie, no obaja vzťah pred verejnosťou tajili. Párik bol teraz aj s ostatnými kolegami pracovne vo Vysokých Tatrách, kde sa na Štrbskom Plese konali športové preteky. „Áno, prišiel ma podporiť na redbull 400. Spolu sme veľmi krátko a je to dosť čerstvé, ale je nám spolu veľmi fajn. Prosíme o ohľaduplnosť,“ odpísala nám čerstvo zaľúbená Kika. Tá je však stále vydatá za manžela Adama. Na rozvod si totiž bude musieť ešte počkať. Kde to viazne?

„Keďže na Slovensku a obzvlášť v Bratislave sa na rozvody čaká extrémne dlho, tak aj my, bohužiaľ, stále čakáme na termín pojednávania. Odlúčení sme už takmer rok a obaja s Adamom sme sa už pohli ďalej,” vysvetlila nám.



