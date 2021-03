"Hacknutý instagramový účet Zdravá maškrta. Chcela by som poukázať na to, že mi niekto hackol môj účet Zdravá maškrta. Aktuálne to spravuje niekto iný a nie som to ja, takže neviem, aký obsah môže byť zdieľaný. Veľmi ma to mrzí. Ak sa dá, zdieľajte to a snáď sa to čoskoro vyrieši," napísala Kika v stredu na svojom Instagrame, kde zverejnila aj krátke vyjadrenie k vzniknutej situácii. Problém svojej dcéry zdieľala aj Iveta Malachovská, ktorá tiež upozornila na hacknutie účtu. "Veľmi ma to mrzí, celý svet je naruby. Si skvelá a veľmi ťa ľúbim a som na teba pyšná," verejne jej vyznala obdiv slávna mama Iveta.

Autor: akm