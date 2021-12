Téma sexuálneho obťažovania rezonuje v našej spoločnosti čoraz viac. Ozývajú sa ženy, ktoré to zažili na vlastnej koži a snažia sa povzbudiť ďalšie, aby nemlčali, ale nahlas o tom hovorili! V relácii Silná zostava sa k tomu najnovšie vyjadrovala aj Veronika Cifrová Ostrihoňová so svojimi hosťami. Iveta Malachovská ju však poriadne prekvapila.

Ako v súčasnosti rozlíšiť galantnosť, nevinný kompliment a už sexuálne obťažovanie? Hranica je v týchto prípadoch veľmi tenká a často sa stáva, že muž to zrejme myslí naozaj v dobrom, no ženy si to vyložia úplne inak. Alebo aj naopak. Muž sa snaží za komplimenty skryť niečo viac, čo už nežnému pohlaviu nemusí byť veľmi príjemné. A práve tejto téme sa venovali v relácii Silná zostava na Jednotke.

Veronika Ostrihoňová si ako hosťa pozvala aj Ivetu Malachovskú. Mala ona počas svojej moderátorskej kariéry podobné nepríjemné skúsenosti? Stretla sa s obťažovaním. „Samozrejme, že sa mi to stalo, a to minimálne dvakrát. Ale opakujem. Som taká prekvapená, keď mi niekto povie, že bol zneužitý potom, ako ho niekto pozval na večeru do hotela. Keď mňa niekto pozýva na stretnutie ohľadom mojej kariéry, tak prvá vec, ktorá by ma prekvapila, keď mi niekto povie, aby som prišla na večeru do hotela. Ja už vidím, že za tým niečo môže byť. Naopak, keď ma niekto pozýva na konkurz, tak je normálne, že stretnutie bude niekde na obede, respektíve v pracovnom prostredí a určite nie s jedným človekom,” reagovala Iveta, ktorá však vzápätí Ostrihoňovú prekvapila.

Simona Salátová Zdroj: Ľubomír Pidavy

Veronika totiž už aj letmý dotyk či pohladenie od kolegu považuje za niečo cez. Malachovská s ňou však vôbec nesúhlasila. „Mňa, keď kolega chytí za ruku alebo ma objíme, to teší. Mám pocit, že mi prejavuje priazeň. Pozná moje rodinné zázemie, vie, kto som ja, kto je môj manžel, ako žijem svoj život a napriek tomu mi vie povedať: Vyzeráš báječne, krásne voniaš,” povedala Iveta, keď jej do toho skočila Veronika: „Krásne voniaš? Ja toto neznášam, keď mi niekto povie!” Reakciu Ivety však absolútne nečakala. „No, lebo nevoniaš,” schladila ju Malachovská. „Ja vlastne smrdím,” zobrala to s humorom Veronika. Malachovská však svoj názor naďalej obhajovala. „Chcela som povedať, že tá etiketa a galantnosť bola urobená len kvôli ženám,” dodala s tým, že v dnešnom období možno veľa žien zbytočne preháňa, keď si myslí, že každé gesto od muža je už sexuálne obťažovanie. Každá dáma má však svoje hranice nastavené inde. Základom je, aby sa vedela nahlas ohradiť, keď sa jej už niečo nepáči a cíti, že muž si dovoľuje viac, ako by mal.

Prečítajte si tiež: