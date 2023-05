Nepodceňujte prevenciu, choďte na vyšetrenie, buďte zodpovedné. Tieto slogany vyskakujú na ženy v súvislosti s rakovinou prsníka takmer na každom kroku. No čakačky na sonografiu prsníka sú doslova žalostné. Markíza nedávno priniesla reportáž v Televíznych novinách, kde sa redaktorka chcela objednať na preventívne sono prsníka. Niektoré termíny doslova vyrážali dych. V Žiline ju objednali na september 2023 a v Prešove až o dva roky – na február 2025. Zaujímalo nás, čo si o tom myslia známe Slovenky vrátane Oľgy Feldekovej, ktorá si nedávno prešla liečbou rakoviny prsníka.

Oľga Feldeková. Zdroj: EMIL VAŠKO

Oľga Feldeková

„Mne vždy korektne stanovili termíny. Nie však hneď, tiež som nejaký čas čakala. Chodím teraz na kontroly, lebo som v remisii. Som pokojná, som po operácii, chemoterapii, po ožarovaní. Ale čas tam naozaj hrá dôležitú úlohu. Keď sa to nejakej žene objaví a hneď sa zakročí, tak jej môžu zachrániť život. Nie som však lekár, ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Ale myslím si, že čím skôr má žena termín na vyšetrenie, tým lepšie. Neviem, kde je ten zádrh, asi je nedostatok prístrojov, ktorými vyšetrujú. V tejto oblasti treba niečo zlepšiť, aby ich bolo viac. Alebo by mali kooperovať jednotlivé nemocnice, ktoré majú na to kapacitu, aby mohli vyšetriť tie ženy, ktoré žijú v mestách, kde takýchto možností nie je dostatok. Pri dobrej vôli sa dá všetko vybaviť. No treba čím skôr a tlačiť na to, aby bolo dosť prístrojov, lekárov. Nie som lekár, som len jedna z tých žien, ktoré to všetko podstúpili.”

Iveta Malachovská Zdroj: RTVS

Iveta Malachovská

Moderátorka v roku 2010 prežívala chvíle obrovského strachu. Lekár jej vtedy v prsníku nahmatal hrčku. Našťastie, testovanie vzorky ukázalo, že nádor je nezhubný. „Všetci sa stretávame s tým, že keď potrebujete a máte nejaké akútne bolesti, tak potrebujete mať okamžite urobené sono, lebo nám ide o čas. Veľmi by som uvítala, keby sme si mohli platiť za sono. Keď chcete ísť skôr alebo to jednoducho potrebujete, tak aby bola takáto možnosť. Musím sa však zastať ľudí, ktorí robia na sone. Viete, ono to má určitú kapacitu a tých pacientov je veľmi veľa. A to, že ho je málo na Slovensku, o tom sa presviedčame čoraz viac a viac. To, čo sa stalo nejakej pani, že čaká dva roky na sono, je hrozné, ale nie je to jediný prípad. Poznám veľa prípadov, keď sa tu čaká aj pol roka na ďalšie takéto vyšetrenie. Viete, aký je rozdiel medzi naším zdravotníctvom a tým západným? Opýtala som sa lekára, ktorý prišiel z Anglicka, a ten mi vysvetlil, že v Anglicku vás vyšetria rovnako a urobia vám to isté, čo u nás. Akurát práve tieto vyšetrenia, ktoré sú nesmierne dôležité na to, aby zachytili, či už váš nádor alebo niečo podobné, sú okamžite. Takže ak sa zmení v našom zdravotníctve to, že prioritou bude, ak vás lekár odporučí, aby ste išli na sono, tak včasná diagnostika pomôže tým ľuďom nielenže zachrániť životy, ale okamžite im nasadiť nejakú liečbu.”

Zlatica Švajdová-Puškárová

„Už roky sa venujem rôznym iniciatívam, ktoré apelujú na prevenciu žien či už na prsníky alebo krčok maternice. V koncovke to nakoniec často vyzerá tak, že keď sa dostanú na vyšetrenie, je neskoro. Čas má v tomto prípade cenu života!”



Prečítajte si tiež: