Do markizáckej relácie „S Tribulom po horách“ najnovšie prijali pozvanie Iveta Malachovská (57) s manželom Martinom (55). Pre dvojicu to bolo niečo výnimočné.

Nie je žiadne tajomstvo, že Ivetin manžel Martin Malachovský bojuje so zákerným ochorením. Doktori mu neustále prízvukujú, že pre sklerózu multiplex môže skončiť na invalidnom vozíku. No on chorobe zatiaľ vzdoruje, hoci pred tromi rokmi pre ňu opustil operu. Veľkou oporou mu je manželka Iveta. Manželia sa nedávno vybrali s Jánom Tribulom na ľahkú prechádzku do hôr, keďže Martinova diagnóza sa s ním nemazná.

Iveta Malachovská Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

A keďže manželia onedlho oslávia 30 rokov sobáša, v Ždiarskom dome ich čakalo prekvapenie. V krojoch si obnovili manželský sľub. „S Jankom Tribulom po horách sme zažili krásne chvíle dokonca aj v ždiarskom kroji... Ďakujeme,“ zverila sa Malachovská na Instagrame. Ich zábery dojali divákov. „Bola to najkrajšia časť! Prajem vám veľa lásky a veľa zdravia. Manžel je veľký bojovník,“ reagovala fanúšička Katarína. „Ďalšia nádherná časť… a veľmi dojímavá… u mňa aj zaslzená,“ napísala diváčka Magdaléna.



Prečítajte si aj: