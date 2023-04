Onedlho to už budú dva roky, čo v júli 2021 zomrel legendárny Milan Lasica († 81). Jeho odchod bol doslova ikonický. Na javisku svojho milovaného Divadla L+S odspieval pieseň Ja som optimista, stihol famózny potlesk a vtedy mu vypovedalo srdce. Necelý rok od jeho smrti sa potom vdova Magda Vášáryová rozhodla pre radikálny krok. Ich obrovský byt v bratislavskom Starom Meste ponúkla na predaj.

Magda Vášáryová Zdroj: Profimedia

Prominentní manželia Lasica a Vášáryová žili celý svoj spoločný život na nábreží Dunaja v Bratislave. Ich domovom bol staromestský obrovský 5-izbový byt s 3,2 metra vysokými stropmi, ktorého úžitková plocha je viac, ako majú mnohé rodinné domy – 201,75 štvorcového metra. Nehnuteľnosť sa krátko po umelcovej smrti ocitla v ponuke. Jej cena bola spočiatku 950-tisíc eur. Po pár mesiacoch išla rodina s cenou dole. Sumu znížila o 100-tisíc eur – na 850-tisíc eur.

Medzičasom sa dokonca objavili informácie, že by herci chceli z bytu po známom umelcovi skanzen. Vdova Magda to však zmietla zo stola. „V tom byte sa nedá nič také spraviť. To je normálny obytný dom a nedá sa, aby to bolo verejne prístupné,“ zdôraznila v januári tohto roka. A hoci spomínaný byt je v ponuke už skoro rok, svojho kupca stále nemá.

Krst knihy "Slúžka" v Bratislave. Na snímke Magda Vášáryová a Hana Lasicová. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Byt po manželovi sa nám ešte stále nepodarilo predať. Bude to asi trošku dlhšie trvať. Cenu ani neviem, aká tam teraz je, má to na starosti jedna firma,” prezradila nám nedávno Vášáryová, keď sme sa zaujímali, či sa rodine už podarilo predať spomínanú luxusnú nehnuteľnosť v centre mesta. „Stále je to v rovnakom stave. Cenu tiež neovládam, nezaujímala som sa o to, resp. sa ma to netýka. Knihy po otcovi, ktorých mal veľa, sú napr. v Divadelnom ústave knižnice Milana Lasicu,” povedala nám Lasicova dcéra Hana. Ak teda máte zvyšných cca 850-tisíc eur, nehnuteľnosť po legende môže byť vaša.



