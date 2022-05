Manželia Magda Vášáryová a Milan Lasica žili zhruba dvadsať rokov v bratislavskom Starom Meste, kde si vybudovali byt pre dvoch intelektuálov, plný starodávneho nábytku a kníh. Humorista v ňom rád oddychoval na svojom známom hojdacom kresle pri obrovských oknách až po zem. Ako však zistil týždenník PLUS 7 DNÍ, vdova po umelcovi sa ich byt ani nie rok od jeho smrti rozhodla predať.

Dcére Hane nedávno vyšla rozšírená verzia knihy Všetko o mojom otcovi, pôvodne z roku 2014, v ktorej opísala posledné hodiny strávené s otcom. Zdroj: Archív NMH

„Realitná kancelária ponúka na predaj unikátny veľkometrážny 5-izbový byt v tehlovom bytovom dome z 30. rokov na ulici Dostojevského rad. Byt zaberá celé poschodie bytového domu. Interiér prešiel v rokoch 2005 a 2010 kompletnou renováciou vrátane výmeny rozvodov. Ide o reprezentatívny staromestský byt s 3,2 metra vysokými stropmi,” znie časť inzerátu na stránke známej realitnej kancelárie. Úžitková plocha bytu má kráľovských 201,75 m² a prislúcha k nemu aj pivnica. Majiteľka Magda Vášáryová ho ponúka za 950 000 eur. Prečo sa herečka zbavuje tejto lukratívnej nehnuteľnosti v srdci Starého Mesta?

„Zariadený bol pre dvoch intelektuálov a jeden tu už nie je. Uložili sme ho do hrobu a bol čas urobiť toto rozhodnutie," vysvetlila pre týždenník PLUS 7 DNÍ Vášáryová, ktorá sa tak zbavuje aj veľkých spomienok na jej milovaného manžela. Medzičasom si už stihla zadovážiť nový byt v bratislavskom Ružinove. S predajom toho pôvodného v Starom Meste však možno bude mať problémy. „Ulica Dostojevského rad je dosť hlučná, takže predať to nebude ľahké a pri takej metráži cca 200 m² pýtať si 4 709 eur/m² je možno len snom,” povedal nám dlhoročný realitný maklér, ktorému sme ukázali ponuku. „Bratislavské historické centrum sa vždy bralo a bude brať ako dobrá investícia, aj keď v tomto prípade je tá cena až príliš vysoká,” pokračoval.

Napriek tomu, že na Slovensku je akýsi boom o novostavby, záujem o staré byty stále pretrváva. „Dopyt po starých bytoch je stále, aj keď nie za každú cenu a mať takú metráž v jednom celku v Starom Meste je veľmi vzácne (zrejme pospájané dva byty), je unikátne,” dodal realitný maklér.



Prečítajte si tiež: