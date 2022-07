Priatelia a fanúšikovia jej inak nepovedali ako pani Majda. Herečka Magda Paveleková († 84) celý život rozdávala úsmevy na všetky strany, ale často jej do smiechu vôbec nebolo. Osud sa s ňou rozhodne nemaznal. Dnes je to už presne sedem rokov, čo zomrela.

Magda Paveleková sa narodila v Leviciach do zemianskej rodiny ako prvorodená dcéra. Jej mama Mária mala v čase pôrodu iba 17 rokov a na materstvo bola nezrelá. O herečku sa starala najmä vychovávateľka a rodičovskej lásky sa jej veľa nedostalo. Aj keď herečka nemala s rodičmi práve ideálne vzťahy, ich nezmyselná smrť ju hlboko zasiahla. Otec jej zomrel počas bombardovania Levíc cez 2. svetovú vojnu a matka ostala na výchovu dcér sama.



Magda Paveleková zomrela pred 7 rokmi. Zdroj: Emil Vasko

Jediná dcéra Magdy Pavelekovej sa volala Soňa, ale všetci jej hovorili Ninočka. Bolo to plánované a vytúžené dieťa po piatich rokoch manželstva. Nikdy vraj nebola chorá, až keď mala 34 rokov. „Jedného dňa mi hovorí: Mami, nemám ja rakovinu? Mám na brušku takú hrčku. A ja som jej s úsmevom povedala: Áno, máš! To posledné štádium. Mala som pravdu. Bola to rakovina,“ vyznala sa herečka z najťažších chvíľ v živote vo svojej autobiografii.



Napriek všetkým ranám osudu, ktoré so šarmom sebe vlastným preskákala, mala šťastie na osudového muža Štefana. Ten stál po jej boku neuveriteľných 61 rokov. Zomrel v januári 2014 vo veku 86 rokov. Pani Majda sa z tejto straty už nespamätala. „Som urazená a nahnevaná, že mi to muž urobil. Lebo sme boli dohodnutí, že ja odídem ako prvá,“ vyznala sa vtedy typickým čiernym humorom herečka, ktorá roky rozdávala úsmevy na javisku aj v súkromí. Legendárna herečka Magda Paveleková napokon zomrela 20. júla 2015 v skorých ranných hodinách vo svojom dome v Dunajskej Lužnej.



Prečítajte si tiež: