Obrovská tragédia! V pondelok došlo v Bratislave k hrozivej nehode. Na priechode pre chodcov do mladého dievčaťa († 18) narazila vodička veľkého luxusného auta. To nemalo žiadnu šancu a na mieste zomrelo. Podľa našich informácií vozidlo patrí bývalej misske a módnej návrhárke Daniele Kralevich (35).

18-ročná dievčina prechádzala okolo pol jednej popoludní v bratislavskom Ružinove na Tomašikovej ulici cez priechod pre chodcov. Podľa informácií TV JOJ išla práve od lekára a chcela cez cestu prejsť ku kultúrnemu domu. Ako ďalej uvádza JOJ-ka, podľa očitých svedkov šoférka na Range Roveri nabrala dievča v plnej rýchlosti a bez brzdenia. Náraz bol taký silný, že dievča odhodilo od priechodu o viac ako 20 metrov. Do pár minút boli na mieste všetky záchranné zložky. Najprv sa ju snažili zachrániť okoloidúci svedkovia a neskôr záchranári, no zraneniam na mieste podľahlo. ,,Dievča malo komplet poranenú rebrovú časť a aj hlavu. Zranenia boli nezlučiteľné so životom,“povedal JOJ-ke obhliadajúci lekár. Na videu vidieť, že terénne vozidlo zastavilo až cca 20 metrov za priechodom.

Mladé dievča nemalo šancu zrážku prežiť. Zdroj: TV JOJ



,,S kolegom som stál oproti asi tri sekundy, ako už ležala na zemi, vodička v aute sa nervovo zrútila, kričala a plakala, pred nami bol mercedes, pán hneď vyskočil z auta a skúšal, či žije . Bol to strašný pohľad! Mala rozbité temeno hlavy, všade bola krv,“ napísal na sociálnej sieti svedok Peter. ,,Tiež som išla okolo, bolo mi do plaču... Mám dcéru v podobnom veku, neviem si predstaviť, ako by som ja prežila takúto tragédiu," napísala Silvia. ,,Išla som okolo. Niečo strašné! Zimomriavky po celom tele," pridala reakciu Baša.

Ako sme krátko po nehode zistili my, terénne auto, ktoré dievča zrazilo, patrí bývalej misske a módnej návrhárke Daniele Kralevich. Presne na tomto aute s rovnakým EČV jazdila len nedávno do domu Otta Weitera, keď sa o neho po smrti jeho manželky niekoľko dní starala a opatrovala ho. Šoférka skončila v nemocnici v Ružinove aj s jej matkou. Ako sme sa ďalej dozvedeli, obe boli z toho, čo sa stalo, vo veľkom šoku a potrebovali lekársku pomoc. Daniela na mieste skolabovala. „Požitie alkoholických nápojov vykonaná dychová skúška u vodičky nepreukázala. Ďalšie okolnosti tejto dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania. Polícia začala trestné stíhanie z prečinu usmrtenia,“ uviedla hovorkyňa polície Veronika Slamková.

Luxusné vozidlo patrí bývalej misske a módnej návrhárke Daniele Kralevich. Zdroj: Archív NMH

Na mieste, kde prišlo dievča o život, sa v pondelok do neskorého večera schádzali jej priatelia, známi a kamarátky, aby tu zapálili sviečky na jej pamiatku. Okrem sviečok jej doniesli aj ovocie a sladkosti a veci, ktoré milovala.

Na miesto tragédie priniesli kamaráti zosnulého dievčaťa spomienkové predmety. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ