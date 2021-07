Barbora Franeková začala s modelingom ako štrnásťročná, keď sa zúčastnila kastingu do súťaže Elite Model Look 2003. Obsadila tretie miesto a v roku 2009 získala prvé miesto na Miss Slovensko. A to napriek tomu, že ideálne modelkovské miery 90-60-90 nikdy nemala. Dnes úspešne „šéfuje“ módnemu magazínu na Slovensku aj v Čechách a jej najlepšou kamarátkou je bývalá tenistka Dominika Cibulková. A práve tá jej na 33. narodeniny pripravila obrovské prekvapenie v Paríži. Do metropoly módy vyrazili oslavovať pred vyše týždňom.

Bývalá misska Barbora Franeková oslávila 33 rokov. Zdroj: Instagram

Cibulková spolu so stylistom Andrejom Kusalíkom vyzdobili jej hotelovú izbu visiacimi fotkami a množstvom balónov. Okrem toho, na obrovskom balkóne luxusného hotela v Paríži si spoločne priprili a Franeková natočila aj veľké balóny s číslicami 33. Tomu sa povie prepychová oslava!

